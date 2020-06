Otecko v šoku: FOTO Jeho žena takmer skolabovala, keď sa od dcéry dozvedela, čo má v aute!

Deti dokážu svojim rodičom svojou úprimnosťou poriadne „zavariť“ a dostať ich do komplikovaných situácií.

Stres a panika zavládli aj v domácnosti malého dievčatka, ktoré nečakane vyrukovalo na mamičku s otázkou, prečo si nechala v aute odloženú podprsenku. Šokovaná žena vzápätí prepichla očami prekvapeného muža, ktorý očividne vôbec nechápal, o čom jeho ratolesť šteboce.

Vražedný manželkin pohľad ho však reštartoval a dcérku vyzval, aby tú podprsenku išli aj s mamičkou pohľadať priamo do auta.

Dievčatko potom viedlo rodičov medzi predné sedadlá a ukázalo na respirátor, ktorý jej tak veľmi pripomínal mamičkinu spodnú bielizeň.

Otecko na sociálnej sieti priznáva, že aj keď od začiatku vedel, že ide o nedorozumenie, tých pár minút, kým sa situácia vysvetlila, mu dalo poriadne zabrať.



My 4-y/o daughter tried to jam me up today.



Kid: Mommy, why is your bra in daddy's car?

Me: What!?



The Mrs hit me wit a killer side eye. She ain't been in my car in weeks



Me: Ain't no bra in my car!!

Kid: Ya huh, cup thingie with straps



*we all go to garage & look in car* pic.twitter.com/3c4kItwnZO