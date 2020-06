ANKETA Na prácu z domu majú ľudia odlišné názory: Ženino priznanie chytí za srdce každú matku

Francúzsky denník uvádza, že po prvom šoku, keď bola práca z domu doslova vnútená miliónom zamestnancov vo Francúzsku, prišla fáza nadšenia. Ukázali sa plusy celodennej efektivity bez páuz na kávičku s kolegami, bol koniec s dochádzaním do práce. Existovala možnosť ísť si v pracovný deň zabehať či inak zacvičiť a ľudia mali radosť z toho, že môžu tráviť viac času s rodinou, že môžu pustiť práčku za bieleho dňa alebo sa celé hodiny venovať vareniu.

Potom sa ale situácia začala postupne meniť. Doba izolácie sa skončila a život sa pomaly začína vracať do zabehnutých koľají. Ľudia pracujúci z pohodlia domova zároveň začali pociťovať únavu a sklamanie. Silnejšie tiež vnímali nedostatky v riadení, svojich šéfov, ktorí boli buď príliš prítomní, alebo zase príliš neprítomní, chýbajúcu súťaživosť v tíme, konflikty vyplývajúce z chýbajúceho osobného kontaktu, zbytočné videokonferencie či absenciu neverbálnej komunikácie, zotretie hraníc medzi profesionálnym a súkromným životom. A to nepočítame starostlivosť o deti, ktoré nechodili do školy. Ako však týždne plynuli, obmedzovala sa aj športová aktivita. Mnohé ženy zistili, že rozdelenie domácich prác ďalej zostáva len málo vyrovnané. A každodenne sa stále zreteľnejšie črtala hospodárska kríza.

Z domu pracuje pravidelne sedem percent Francúzov. To je viac než napríklad v Nemecku či v Taliansku. Francúzsky premiér Édouard Philippe 28. mája vyhlásil, že práci z domu vždy treba dávať prednosť. Je to však spôsob práce, kde si zamestnanci nie sú rovní, pretože práca z domu je zvyčajne vyhradená predovšetkým pre terciárny sektor a takzvané "biele goliere", teda nie pre manuálne pracujúcich.

Čo si Francúzi želajú?

Podľa prieskumu inštitútu OpinionWay z 19. mája si 40 percent zamestnancov, ktorí okúsili v čase karantény prácu z domu, praje v tejto skúsenosti ďalej pokračovať.

Práca z domu Sophii umožnila získať autonómiu a uniknúť nepríjemnému ovzdušiu na pracovisku. „Mohla som sa tiež viac venovať deťom. Bol to však danajský dar, lebo bolo potrebné prácu a starostlivosť o deti a domácnosť spojiť,“ hovorí žena, ktorá pracuje v cestovnej agentúre. „Keby som pracovala na 100 percent, ako prvý týždeň karantény, nebolo by to možné vydržať,“ dodáva.

Pri videokonferenciách vraj jej kolegovia kritizovali "nedostatočné zdieľanie a chýbajúcu súťaživosť". Podľa nedávnej ankety sa ich však 80 percent vyslovilo za pokračovanie práce z domu. „Pred covidom bol podnik zdržanlivý pokiaľ ide o prácu z domu. Potom si uvedomili, že veci fungujú dobre. Uvažujú teraz o tom, že dva dni v týždni budeme pracovať z domu,“ tvrdí Sophie.

Odborníci poukazujú na riziká

Kríza s covidom-19 všetko urýchlila. Umožní, aby z domu pracovalo viac ľudí? Vo veľkých internetových spoločenských sieťach ako je Facebook o tom niet pochýb. Riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg 21. mája totiž vyhlásil, že do piatich až desiatich rokov bude môcť polovica jeho zamestnancov pracovať z domu.

V diskusii okolo práce z domu však psychológovia, lekári a odbory poukazujú na riziká, počnúc bolesťami svalov a chrbtice cez pocit izolácie až po to, že zamestnanci strávia pri počítači ďaleko viac času ako je ich pracovný čas.