Požičal si knihu a vrátil ju po takmer 40 rokoch: FOTO Pokute sa nevyhol

GROESBEEK – Knižnica v holandskom meste Groesbeek oslavuje. Po skoro štyridsiatich rokoch sa do nej vrátila kniha od spisovateľa Jana Wolkersa, ktorú mal vypožičanú nemenovaný čitateľ. Ten mal podľa výpočtu holandskej tlačovej agentúry ANP za oneskorené vrátenie zaplatiť vyše 1,5-tisíca eur. Nakoniec však jeho peňaženka až tak neutrpela.

Ak by sa čitateľ nepustil do upratovania podkrovia, kto vie, kedy by ju vrátil. Knihu z knižnice v holandskom Groesbeeku si vypožičal 5. marca 1981 a vrátil ju až teraz, po 39 rokoch.

„Musel sa jej zbavovať veľmi ťažko,“ uviedla knižnica na svojom twitterovom účte. „Niekedy ako zamestnanec knižnice neveríte vlastným očiam.“

Soms geloof je als medewerker van de #bibliotheek je eigen ogen niet. Dit boek werd vandaag weer ingeleverd: 39 jaar, 13 weken en 5 dagen te laat! De lezer kon het vast moeilijk loslaten #janwolkers #terugnaaroegstgeest pic.twitter.com/0zbfS3W8vH — Bibliotheek Gelderland Zuid (@bieb024) June 8, 2020

Zábudlivý čitateľ, ktorý si vypožičal román Terug naar Oegstgeest (Späť do Oegstgeestu) z roku 1965, by mal za oneskorené vrátenie knihy zaplatiť okolo 1 530 eur. Môže však hovoriť o obrovskom šťastí, lebo knižnica nastavuje na pokuty limity, takže uhradil iba 5 eur.