Tri deti vtrhli do školy: FOTO ich neplechy valcuje internet, z vyčíslenej škody sa vám zatočí hlava

ALTUS – Tri deti vo veku šesť, osem a dvanásť rokov sa postarali o obrovskú neplechu po tom, ako vtrhli do školy v americkom mestečku Altus. Informovala o tom tamojšia polícia, ktorá na svojej sociálnej sieti zverejnila aj snímky z incidentu.

Ratolesti (6, 8, 12) polícia nemenovala. Uviedla však, že škole, do ktorej vtrhli, spôsobili škodu za 50.000 dolárov (v prepočte cca 44.000 eur).

Do parády vzali všetko, čo im prišlo do rany. „Bezpečnostné kamery v škole odhalili mladistvých, ako ničia počítače, vylievajú farbu na podlahu a steny, používajú hasiace prístroje a poškodzujú dvere i okná,“ opísala polícia v Altuse s tým, že deti sa do školy dostali po tom, keď rozbili vchodové dvere.

Zdroj: FB/Altus Police Department

Malí vandali boli po vyčíňaní zatknutí, následne odovzdaní rodičom.

Dosiaľ nie je jasné, či a aké obvinenie polícia vznesie a či bude škola od rodičov žiadať náhradu škody.

