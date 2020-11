Éra práce z domu môže mnohých ľudí stáť miesto: ZOZNAM najohrozenejších pracovných oblastí

PARÍŽ - Podľa štúdie Medzinárodného menového fondu (MMF) sú medzi zhruba 100 miliónmi osôb, ktoré začali pracovať z domu, skôr mladí ľudia s neistým zamestnaním a s nízkymi príjmami. Pre mnohých sa práca z domu ešte na dlhé týždne stane normou. Je samozrejme príliš skoro tvrdiť, do akej miery a v akom rozsahu to bude trvať, kým nebude covid-19 pod kontrolou. Je však veľmi pravdepodobné, že sa podiel práce z domu stabilizuje na vyššej úrovni, než tomu bolo pred pandémiou. Píše to francúzsky denník Le Monde.

Má to svoje výhody: pre zamestnancov to prináša väčšiu flexibilitu, ak firma dobre organizuje prácu. A svoje nevýhody: môže to vyvolať istú mieru nerovnosti, v krátkodobej i dlhodobej perspektíve.

Práca z domu prehlbuje nerovnosti

Čím dlhšie budú obmedzenia trvať, tým viac sú stratou zamestnania ohrození tí, ktorí z domu pracovať nemôžu. Teda zamestnanci v obchodoch, hotelierstve, reštauráciách či turistike. Ich príjmy sa môžu znižovať alebo sa rovno stanú nezamestnanými.

Ekonómovia MMF uvádzajú, že v takejto situácii je takmer 100 miliónov pracovníkov v 35 vyspelých a rozvojových krajinách, teda 15 percent aktívnej populácie. Sú to predovšetkým mladí, málo vzdelaní ľudia s pracovnou zmluvou na dobu určitú, z malých podnikov a s nízkymi príjmami. Preto sú na mieste obavy, že pandémia vyostrí nerovnosti medzi generáciami, pohlaviami a medzi bohatými a chudobnými.

Zdroj: Getty Images

Ale aj medzi krajinami. Práca z domu sa rozširuje podľa zamerania výroby, podľa stupňa technickej vyspelosti, podľa povahy zamestnania a podľa príjmov. Vo vyspelých krajinách môže z domu pracovať až 40 percent ľudí. V eurozóne je to od 24 percent pracovníkov v Taliansku až 42 percent v Nemecku. Dokonca aj v obchode je možnosť pracovať z domu väčšia.

V niektorých krajinách môže len málo ľudí pracovať doma

V rozvojových krajinách, kde viac ako polovica domácností nemá počítač, môže z domu pracovať až 20 percent obyvateľov miest, ale na vidieku je tento podiel takmer nulový. A to nie je všetko: dokonca aj v sektoroch vyžadujúcich fyzickú prítomnosť, ako je obchod, je možnosť pracovať z domu väčšia v bohatých krajinách, kde sú technika a internetový obchod rozšírenejšie.

Autori štúdie MMF poukazujú na to, že len málo ľudí môže pracovať doma v Turecku, Čile, Mexiku, Peru a Ekvádore, zatiaľ čo táto možnosť je veľmi vysoká v Singapure a severských krajinách. To by mohlo ovplyvniť politiku potrebnú na to, aby boli títo pracujúci po karanténe chránení.

Zdroj: Getty Images

Práca z domou môže prehĺbiť aj iný typ nerovností, najmä medzi mužmi a ženami. Pre ženy je práca z domu možnosťou, ako si uľahčiť koordináciu profesionálneho a rodinného života. To so sebou nesie riziko, že budú musieť vykonávať čoraz viac domácich prác. Niektoré pracovníčky tiež chodia do kancelárie menej často ako ich mužskí kolegovia, a to na úkor kariéry. Aj v podniku platí: zíde z očí, zíde z mysle. Tí, ktorí sú viac prítomní v kancelárii a pracujú na očiach svojich manažérov, sú aj úspešnejší.