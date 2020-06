Muž si necháva potetovať celé telo namodro: FOTO Nevynechal ani chúlostivé partie

Odporúčame: Zúfalá matka zverejnila FOTO svojho syna (2): Ľudia idú do kolien, hádajte, čo mu je

Kanaďan Donnie sa zmenil na nepoznanie. Jeho premena na modrého muža sa začala v roku 2017. „Posledné roky som sa cítil hrozne. Mizerne. Chýbala mi sebadôvera, vyhýbal som sa ľuďom a žil v strachu,“ priznal pre portál Ladbible.

Zdroj: Instagram/trism_driver

Donnie si povedal, že potrebuje zmenu, a tak začal s tetovaniami. Modrá farba sa mu natoľko zapáčila, že sa do nej rozhodol ponoriť od hlavy po päty. „Tá farba sa mi veľmi páči. Je dosť upokojujúca,“ dodal.

Zdroj: Instagram/trism_driver

Mladíkovi rodičia boli v šoku. „Otec sa to dozvedel z novín, no nechce sa o tom rozprávať. Matka si musela zvyknúť, ale už to berie normálne.“

Zdroj: Instagram/trism_driver

Donnie teraz púta pozornosť všade, kam sa pohne. „Ľudia mi vždy tvrdili, že som podivín,“ dodal.