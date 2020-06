Detektív získal stopu k ukradnutej van Goghovej maľbe: FOTO ako dôkaz!

HAAG – Cenný obraz Vincenta van Gogha s názvom Jarná záhrada zmizol z múzea v holandskom Larene koncom tohtoročného marca a dôležitou stopou v pátraní by sa mohli stať fotografie, ktoré teraz zverejnil súkromný vyšetrovateľ. Podľa Arthura Branda, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie ukradnutého umenia, sú snímky dôkazom, že zlodeji zatiaľ obraz v hodnote okolo šesť miliónov eur nezničili, napísal server BBC.

Na jednom zo záberov leží obraz vedľa výtlačku denníka The New York Times z 30. mája. Na fotografii je tiež kniha, ktorá pojednáva o krádeži dvoch Van Goghových obrazov z múzea v Amsterdame v roku 2002. Na inom zábere je vidieť zadná strana maľby so štítkom, ktorý nesie maliarovo meno a názov obrazu vo flámčine.

Zdroj: SITA/AP

„Niekedy v prípade krádeže umenia zlodeji znervóznia, keď sa nedokážu diela zbaviť alebo majú podozrenie, že im je polícia na stope, a potom ho zničia,“ povedal Brand agentúre AP. Podľa neho býva pre páchateľov často frustrujúce, že nedokážu ukradnutý obraz predať. „Tieto fotografie ukazujú, že máme čo do činenia s profesionálmi. Tá maľba stále existuje,“ dodal.

Dielo z roku 1884 vyobrazuje ženu vo farskej záhrade v holandskom meste Nuenen, ktoré dnes leží na predmestí Eindhovenu na juhu krajiny. Van Gogh tam býval s rodičmi, jeho otec na fare pôsobil ako pastor. Obraz múzeum Singer Laren vystavovalo vďaka zapožičaní z múzea v Groningene. Zlodeji podľa polície prenikli do múzea pomerne nevyberavo - pred svitaním rozbili sklenené dvere a než policajti zareagovali na signál poplašného zariadenia, stihli utiecť.