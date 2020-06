Zúfalá matka zverejnila FOTO svojho syna (2): Ľudia idú do kolien, hádajte, čo mu je

Istá matka sa na facebookovej stránke "Mums Who Clean" podelila s veselým príbehom, o ktorý sa postaral jej dvojročný syn. Pôvodne sa mal ísť do kúpeľne umyť, no nedopatrením našiel tmavý samoopaľovací krém. Rozotrel si ho na ruky, dlane aj tvár. Jeho pokožka tak razom dostala úplne iný odtieň.

Zdroj: Facebook/Mums Who Clean

"Má niekto nápad, ako dostať ultra tmavé opálenie z tváre, dlaní a rúk?" opýtala sa žena ostatných užívateľov. "Detský a citrónový olej to iba zhoršujú," dodala.

Zdroj: Facebook/Mums Who Clean

Ľudia sa pri pohľade na fotky jej syna nedokážu ubrániť smiechu. "Prepáč, že sa smejem, ale toto mi urobilo deň," znie jeden z komentárov. Ďalšia osoba odkazuje, že najlepšie bude zavolať na infolinku uvedenú na obale krému.