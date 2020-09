Mladík zbledol od hrôzy, keď zbadal, čo mu tatér vytetoval na ruku: FOTO Chyba ako hrom!

18-ročný raper z Virgínie, Dylan Harraway, sa rozhodol, že zájde za tatérom a nechá si potetovať ruku nápisom "Dream chaser". Aj keď nie je odborníkom na dizajn, po chvíli si všimol obrovskú chybu. Tatér mu nápis vytetoval odzadu.

Je čudné, že si túto fatálnu chybu mladík nevšimol v priebehu dvoch hodín, čo tatér pracoval na svojom "diele". Dylan tvrdí, že s výsledkom bol pôvodne veľmi spokojný a hovorí, že si chybu nevšimol až do chvíle, kým sa nestretol s kamarátom.

Zdroj: Reprofoto/FB/The Sun

„V štúdiu som predtým nebol, bolo však veľmi čisté a profesionálne. Myslel som si, že tetovanie vyzerá skvele, keď som ho prvýkrát uvidel. Nevšimol som si to, kým mi môj kamarát nepovedal, že je to odzadu. Bol som veľmi nahnevaný, prešlo mnou veľa emócií,“ zdôveril sa Dylan.

Raper z Virgínie sa s pokazeným tetovaním pochválil na Instagrame, kde okamžite zožalo obrovskú slávu. Dylanovo video videlo viac ako 2,5 milióna ľudí. Dylan však nechce prezradiť meno svojho tatéra zo strachu, že by mu zničil reputáciu.

Kým niektorí s Dylanom súcitili, iní situáciu poňali humorne a z rapera si vystrelili. „Na sociálnych sieťach sa vyskytli dobré aj zlé reakcie, od tvrdenia, že to vyzerá dobre, až po to, že to vyzerá hrozne,“ priblížil Dylan.

Bang Bang, newyorský tatér, ktorý tetuje napríklad Rihannu či Kylie Jenner, Dylanovi odkázal, že mu nepodarené tetovanie prekryje. Napriek nepríjemnej skúsenosti chce Dylan s tetovaniami pokračovať. „Nemám z toho traumu a teším sa, až si v budúcnosti dám dokončiť rukáv,“ dodal na záver.