Chcete na poslednú chvíľu schudnúť do plaviek? Dá sa to! Stačí dodržať tieto štyri KROKY

BRATISLAVA - Hoci to v posledných dňoch s počasím tak nevyzerá, leto už klope na dvere. To dávala príležitosť ukázať sa v plavkách, naháňa vám ale táto predstava hrôzu? Nevešajte hlavu, ešte stále je tu šanca zhodiť pár kíl na poslednú chvíľu. Stačí, ak sa budete držať rád od špecialistky na výživu a chudnutie.

Jedzte pravidelne

Mnohí ľudia pri snahe schudnúť redukujú počet porcií, prípadne úplne držia hladovku. Týmto si však môžete ešte viac uškodiť a hoci možno v prvých dňoch niečo zhodíte, skôr či neskôr sa určite dostaví jo-jo efekt. Rozumnejšie je stravovať sa v pravidelných intervaloch a v primeranom množstve. "Jedlo nevynechávajte, práve naopak. Dbajte na skutočne pravidelný prísun jedla. Vytvoríte si tým dobrý návyk, netrápite telo, a vyhnete sa aj náhlym návalom vlčieho hladu, ktoré nás prepadajú najmä vo večerných hodinách," odporúča výživová špecialistka Martina Dvořáková.

Zdroj: Getty Images

Zmeňte zloženie jedla

Ak chcete uspieť, vaša strava musí byť správne vyvážená. Ideálne je výrazne znížiť v strave príjem sacharidov a cukrov, ktoré sú ukryté v mnohých jedlách a nápojoch, pod 50 gramov denne. Zároveň dbajte na dostatočný príjem bielkovín a zdravých tukov. Ryžu, pečivo a sladkosti nahraďte zeleninou a potravinami bohatými na bielkoviny, ktoré vás zasýtia na dlhší čas. Takýto pomer živín vám pomôže už po pár dňoch dostať telo do stavu ketózy, ktorá zrýchli váš metabolizmus a prinúti telo redukovať uložené tukové zásoby.

Pite veľa vody

Pravidelný pitný režim je mimoriadne dôležitý, či chudnete alebo nie. Pitie čistej vody pomáha nielen hydratovať pokožku, ale vďaka tomu sa z tela odplavujú škodliviny a toxické látky. "Ak máme nedostatočný pitný režim a v jedálničku príliš veľa sacharidov a hlavne cukrov, telo vodu zadržiava a ukladá ju do tukových tkanív. V dôsledku toho priberáme, cítime sa opuchnuto a trápi nás celulitída. Keď si postrážime svoj pitný režim a navyše znížime príjem sacharidov, zbavíme sa zadržiavanej vody a zlepšíme stav celulitídy," hovorí Dvořáková. Koľko tekutín naše telo potrebuje? Na 10 kg našej telesnej hmotnosti by sme mali vypiť denne 0,3 - 0,4 litra vody. To znamená, že napríklad žena vážiaca 70 kg by mala denne vypiť 2,1 - 2,8 litra denne.

Zdroj: iStock

Tešte sa z chudnutia

Veľkú úlohu pri chudnutí zohráva aj psychika, preto by vám celý tento proces mal robiť radosť a nie stres. Platí to aj o jedle. Máte niekedy nutkavú chuť na sladké, ale bojíte sa zhrešiť, aby ste neohrozili svoj diétny plán? Riešenie je jednoduché. Siahnite vtedy po zdravej, proteínovej maškrte. Na trhu je v súčasnosti množstvo proteínových smoothie a nápojov, tyčiniek, či dokonca croissantov. Tieto produkty obsahujú vysoko kvalitné proteíny, ktoré vás zasýtia a naopak, vďaka nízkemu pomeru sacharidov si postrážite svoju hmotnosť váhu. Vďaka tomu, že nebudete obmedzovať svoje chute, ani nezbadáte, že ste v diétnom režime a psychická pohoda a vyrovnanosť prispeje k tomu, že dosiahnete svoj cieľ.