Virológ sa nakazil koronavírusom, aj keď sa chránil: Zabudol však na jednu dôležitú VEC

Štyridsaťdvaročný Fair, ktorý pracuje aj ako reportér NBC News, prišiel s novou teóiou o prenose koronavírusu. Doviedla ho k tomu vlastná skúsenosť, pretože je presvedčený o tom, že sa nakazil počas letu domov do New Orleans, a to aj napriek tomu, že mal na sebe respirátor a rukavice. "Let bol preplnený a ja ľutujem, že som ho neodložil, ale už je to tak. Mal som ochranu tváre a rukavice, ale nemal som ochranné okuliare. Som si preto istý, že som sa nakazil práve cez oči," hovorí virológ, ktorý si myslí, že aj takto sa prenáša infekcia, hoci tomu nevenujeme jej veľkú pozornosť. Zameriavame sa najmä na nos a ústa, lenže kvapôčky dopadajúce na oči sú podľa neho rovnako infekčné.

My friends wondering where I’ve been: I came down with #COVID19 & am hospitalized. I’m on the other end of it, but not out of the woods yet. Please continue to social distance. I used max precautions, but still managed to contract it. Back as soon as I’m able, friends. #StaySafe pic.twitter.com/Ck75sKLOU3