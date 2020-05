Strach v českej škôlke: Jedno z detí má KORONAVÍRUS! Trieda je v karanténe

PRAHA - Materská škola v pražskom Suchdole musela uzavrieť jednu zo svojich tried, pretože jedno dieťa malo pozitívny test na koronavírus. Podľa nariadenia hygienikov bude trieda do 29. mája v štrnásťdennej karanténe. Potvrdil to riaditeľ školy Stanislav Zelený, škola o tom informovala aj na webe. Opatrenia sa pre škôlky uvoľnili začiatkom mája.

Vláda škôlky na rozdiel od ostatných škôl v marci kvôli epidémii koronavírusu plošne nezatvorila. Avšak väčšina tak urobila, niektoré potom v máji opäť otvorili. Starosta Suchdola Petr Hejl dnes potvrdil, že nákaza sa v škôlke objavila. Všetci musia byť v karanténe od 18. do 28. mája.

Celá trieda musí ísť do karantény

Bližšie informácie o tom, koľkých detí sa karanténa týka, zatiaľ nemá. Aký bude ďalší postup, podľa neho záleží na rozhodnutí hygienikov. „My môžeme dezinfikovať triedy, ale postup musia stanoviť oni,“ povedal. „Samozrejme, je to nemilá situácia,“ dodal. „Pokiaľ viem, rodičov sa to netýka,“ doplnil starosta. Do karantény musí ísť tiež riaditeľ Stanislav Zelený, ktorý v triede učil, a ďalší zamestnanci škôlky. „Teda tí, ktorí prišli s dieťaťom do styku,“ doplnil.

Zdroj: Getty Images

Riaditeľ školy uviedol, že o výsledku testu u dieťaťa a uložení karantény pre triedu, ktorú navštevovalo, ho informovala hygienická stanica v sobotu popoludní. Dnes alebo v pondelok budú na koronavírus testovaní aj učitelia a ostatné deti z triedy. „Pokiaľ by bol následne niekto pozitívny, čo sa ukáže asi v utorok alebo stredu, tak sa budú robiť ďalšie opatrenia, ako som bol poučený. Jedným z opatrení by bola aj možnosť uzavretia celej škôlky,“ doplnil riaditeľ. Podľa informácií riaditeľa, ktoré zverejnil v oficiálnom stanovisku škôlky na portáli, sa to týka len jednej konkrétnej triedy.

Dieťa nemalo žiadne príznaky

Podľa neho dieťa chodilo do triedy od pondelka do stredy, nemalo príznaky žiadne choroby a rodičia dali čestné vyhlásenie o jeho zdravotnom stave. Škola podľa riaditeľa dodržiavala aj všetky hygienické opatrenia ako častejšie umývanie rúk, používanie dezinfekcie alebo väčšie rozostupy pri jedle. „V popoludňajších hodinách špecializovaná firma Dezinefekčna stanica vykonala dezinfekciu priestorov triedy, toaliet, šatne a vstupného schodiska. Jedna z mamičiek volala dobrú správu, že test u jej dieťaťa je negatívny,“ informoval v nedeľu podvečer riaditeľ škôlky v oficiálnom stanovisku na stránke. Škôlky sa v Česku otvorili 4. mája.