Vedci odhalili SUPERPRENÁŠAČA koronavírusu: Jediný človek nakazil 52 ľudí!

Prípad speváckeho zboru z okresu Skagit, o ktorom informovalo Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), je ďalším dôkazom o tom, ako rýchlo sa dokáže šíriť koronavírus. Z jeho pôvodných 122 členov prišlo na skúšku do kostola 10. marca 61 spevákov, pričom sa tam zdržali približne 2,5 hodiny. Pri vstupe si všetci vydezinfikovali ruky, nikto sa neobjímal ani si nepodával ruky, iba si cez prestávku niektorí dali sušienky a ovocie. Celý čas však medzi sebou dodržiavali iba minimálny odstup približne 15 až 25 centimetrov. Stretnutie potom ukončili spoločnou modlitbou.

Zdroj: Getty Images

Ešte v ten istý večer začal jeden z členov pociťovať príznaky podobné chrípke. Na ďalší deň mu diagnostikovali COVID-19. Od 11. do 15. marca bola infekcia potvrdená u ďalších 52 spevákov, traja museli byť hospitalizovaní a dvaja dokonca ochoreniu podľahli.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Celý prípad označujú odborníci za "superšíriacu udalosť", pretože ako sa ukázalo, za infikovanie 52 ľudí môže jediná osoba. Vek členov zboru sa pohybuje od 31 do 83 rokov, priemerný vek vychádza na 69 rokov. Ide teda o skupinu ľudí, ktorí patria do rizikovej skupiny. Prenos nákazy nie je zatiaľ celkom jasný, ale odborníci pripúšťajú, že k nemu mohlo dôjsť aerosólmi uvoľňovanými počas hlasného vokalizovaného spevu. Hygienici a lekári v tomto prípade oceňujú postup člena zboru, ktorý už pri prvých príznakoch kontaktoval kompetentné orgány ako aj šéfa zboru. Ten následne emailom upozornil ostatných členov, aby zostali v karanténe a čakali na ďalšie pokyny. "Keby títo ľudia neboli disciplinovaní a nezostali okamžite v izolácii, došlo by k nekontrolovanému šíreniu nákazy a každý z nich by infikoval ďalších troch ľudí. Tento jediný prípad by tak dramaticky zmenil pohyb na krivke infikovaných," uviedol Howard Leibrand z okresného úradu verejného zdravia v Skagite.