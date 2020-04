KORONAVÍRUS Sestrička (21) šokovala, spísala závet: Jej desivé slová z prvej línie naháňajú strach

Dvadsaťjedenročná Kate O'Flahertyová z Dublinu vo svojom otvorenom liste poukazuje na hrozivú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. "Prežívame desivé časy a aj tí najskúsenejší z nás sú vystavení novým nečakaným situáciam. Minulý rok zorganizovali zdravotné sestry štrajk, ale bezvýsledne. Tento rok nás považujú za hrdinov," nedáva si servítku pred ústa.

Potlesk z okien nie je podľa Kate to, čo momentálne zdravotnícky personál potrebuje. Oveľa viac by súčasnej kríze pomohlo, keby každý zabojoval za zdravotníkov a postaral sa o nich. "Mali by sme mať platy primerané riziku, ktorému sme vystavení a o tých z nás, ktorí sa nakazia, by sa mali lepšie starať," myslí si.

Zdroj: Instagram/Kate O’Flaherty

Každodenná realita, s ktorou sa O'Flahertyová stretáva v nemocnici, ju prinútila, aby napísala závet. "Sú tam všetky informácie pre môjho priateľa, aby vedel, kde ma má hľadať, keby sa niečo stalo." Sestrička si nemyslí, že je to prehnané, pretože počet obetí z radov pozitívne testovaných zdravotníckych pracovníkov neustále narastá. V sobotu napríklad zomrel v Londýne geriater Anton Sebastianpillai, v pondelok ráno v Cardiffe podľahol ochoreniu COVID-19 58-ročný kardiochirurg Jitendra Rathod, v Liverpoole zomrela zdravotná sestra Liz Glanisterová (68) a ďalšou obeťou sa stala aj pôrodná asistentka Lynsay Coventryová (54) z Essexu.