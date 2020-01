V tento deň máte najväčšiu pravdepodobnosť, že stretnete svoju životnú lásku

Pokiaľ nemáte šťastie v láske, mali by ste vedieť o takzvanej "dating sunday". Každoročne pripadá na prvú nedeľu v roku. Práve v tento deň sa na zoznamke objavuje najviac nových registrácií a prihlásení. Podľa odborníkov bol tohtoročný 5. január ideálnym dňom na to, aby ste sa zaregistrovali na Tinderi či akejkoľvek inej zoznamke.

Luciana Tellesová z online zoznamky Zoosk tvrdí, že dôvodom je oslava nového roku. "Je to prvý víkend po Silvestri, to znamená, že ľudia mali pár dní na to, aby si premysleli svoje novoročné predsavzatia. A jedným z nich je aj nájsť si partnera," vysvetlila. Navyše, je to iba šesť týždňov pred Valentínom. Single ľudia majú dovtedy dostatok času, aby si našli novú lásku. Tellesovej slová potvrdila aj zoznamka Hinge. Podľa jej štatistík ľudia v januári randili o 53 percent viac než v predošlom mesiaci. Podobný nárast zaznamenala aj zoznamka The Inner Circle.

Zdroj: Getty Images

Popularita zoznamiek stále rastie, preto sú momentálne považované za jeden z najrýchlejších a najefektívnejších spôsobov, ako sa dá zoznámiť. Ak máte obavy, že svojím profilom na zoznamke nezaujmete či nevyvoláte vhodný dojem, vyskúšajte týchto pár tipov, ktoré vám pomôžu napraviť svoj imidž a nájsť vysnívanú lásku:

Vyplňte správne informácie

Neúplný profil vyvoláva dojem, že nemáte záujem o online známosti.

Neklamte

Uverejňujte fotografie, na ktorých skutočne vyzeráte ako vy, bez filtrov a podobných vymožeností dnešnej doby.

Zdroj: Getty Images

Myslite na krátke informácie

Zverejňovať celý životopis by mohlo byť nudné, predstavte sa preto v skratke a spôsobom, ktorý vzbudí záujem o vašu osobu.

Buďte otvorení novým možnostiam a príležitostiam

Ak ste tohtoročnú randiacu nedeľu nestihli, nezúfajte a poznačte si ju do kalendára na budúci rok.