Randíte cez zoznamku? Nemusí stačiť ani to, že ste krásni, táto CHYBA vás môže nadobro odpísať!

HAAG - Vo svete online randenia je síce príťažlivý vzhľad a charizma výhodou, ale tým, čo nakoniec rozhodne, môže byť správna gramatika a pravopis. Zistili to podľa britského denníka The Times holandskí vedci. Ľudia, ktorí si hľadajú partnera na internetových zoznamkách a dopúšťajú sa gramatických chýb či preklepov alebo volia príliš neformálny jazyk, majú podľa nich často horšie vyhliadky.

Vedci z Tilburskej univerzity požiadali takmer osemstvo členov jednej veľkej internetovej zoznamky v Holandsku, aby si prečítali fiktívne profily, z ktorých časť obsahovala gramatické chyby a časť bola v poriadku. Účastníci prieskumu potom dostali za úlohu ohodnotiť atraktivitu vlastníkov profilov. Preklepy, ako napríklad prehodené písmená alebo dve veľké písmená za sebou na začiatku vety boli považované za znak nepozornosti. "To sa odrazilo na nižšom skóre pri hodnotení atraktivity," uviedla vedúca štúdie Tess van der Zandenová z katedry komunikácie.

Tí majitelia imaginárnych profilov, ktorí robili pravopisné a gramatické chyby, zas účastníci prieskumu vnímali ako menej inteligentných, a tým pádom menej žiaducich. Vedci predpokladali, že autori používajúci neformálny štýl, napríklad výrazy ako "ahoj!!!" alebo emotikony, budú vyhodnotení ako detinské osobnosti. To sa ale prekvapivo nestalo - taký profil, pokiaľ bol bez chýb, označovali respondenti za vrelejších.

Podľa The Times by sa mohlo zdať, že v ére sociálnych sietí sa zločiny proti gramatike šíria. Nedávna štúdia, zverejnená v odbornom časopise Journal of Social and Personal Relationships, ale podobne ako ďalšie výskumy na túto tému ukázala, že prečítať si po sebe text môže mať afrodiziakálne účinky. Keď sa jedna internetová zoznamka v USA pýtala 5000 slobodných mužov a žien na ich kritériá hodnotenia potenciálnych partnerov, 88 percent žien a 75 percent mužov označilo správnu gramatiku za dôležitejšiu než sebadôveru a zdravý chrup.