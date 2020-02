Tajomstvá šťastného dlhoročného vzťahu: Päť vecí, vďaka ktorým prekonáte všetko

BRATISLAVA - Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá... Je nadherným citom, ktorý robí život krajším, vnáša do žíl radosť a šťastie. Každý vzťah či manželstvo sa však skôr či neskôr stretne aj s rôznymi problémami, ktorým musí dvojica čeliť. Ako to všetko prekonať? Páry, ktoré sú spolu aj po dlhých rokoch, sa podelili o svoje tajomstvá šťastného manželstva.

Rozvodovosť každým rokom rastie. Pár po rokoch prestane vidieť na tom druhom to, prečo sa do neho zamiloval alebo spoločne nevedia prekonať prekážky, ktoré im do cesty život privádza. Našťastie aj v tejto dobe existujú dvojice, ktoré sú spolu desiatky rokov, ich láska naďalej trvá a vydrží všetko bez ohľadu na to, čo im život hádže pod kolená. Ako to ale robia? Počas posledných niekoľkých mesiacov túto otázku položili britské noviny The Guardian niekoľkým párom.

Základom je priateľstvo a dôvera

Takmer každý pár povedal, že sú si jeden pre druhého najbližšou osobou. Šéfkuchár David Swain uviedol, že priateľstvo s jeho partnerkou Sarah je jadrom ich vzťahu: „Bez Sarah by som bol tak stratený, pretože s ňou môžem hovoriť o všetkom, čo mám na mysli.. To je jedna z krásnych vecí, ktoré viem, že môžeme spolu robiť, hovoriť o všetkom, čo chceme, bez toho, aby sa dotkli toho druhého," prezradl Swain s tým, že intimita je "skutočným lepidlom vzťahu".

"Vždy som si myslela, že intimita je dôležitá súčasť skutočnej dlhovekosti vzťahu. Je to niečo, na čo sme sa obaja sústredili, aby sme zaistili, že udržíme náš sexuálny vzťah nažive. Mám veľké šťastie, pretože viem, pretože existuje veľa ľudí, kde to môže byť tým, čo ich rozdeľuje."

Niektoré páry začínajú ako priatelia a potom sa stanú partnermi, iní naopak začínajú vášňou a dostanú sa k trvalému priateľstvu, na ktorom fungovaní neustále pracujú. Toby Boon povedal, že voľný čas so jeho manželom Maxom je vzácny. "Je to môj najlepší priateľ, radšej by som strávil svoj voľný čas s Maxom ako s kýmkoľvek iným," uviedol s tým, že partner musí prijať "zvláštnosti" toho druhého.

Rozdiely sú dobré

Hilary Bell vždy milovala skutočnosť, že jej manžel, Philip Johnston, vidí svet veľmi odlišným spôsobom. "Dokáže zmeniť pohľad na veci, s ktorými by ste sa nikdy ani sami nestretli... Nielen knihy, umenie alebo čokoľvek, ale spôsoby, ako sa pozerať na veci alebo ľudí, o ktorých by ste za normálnych okolností tak nepremýšľali," prezradila Hilary. „Nemôžeš nútiť toho druhého, aby bol rovnaký ako ty.“

Ak existujú rozdiely, nemá zmysel snažiť sa zmeniť druhého. James Carpenter poradil svojej dcére pri výbere partnera pre trvalý vzťah jednu vec. „Mali by ste sa pozrieť zhruba na tých 85%, ktorá funguje. Vždy tam bude ale tých 15%, ktoré by sa vám nemusia páčiť. Treba si ale položiť otázku, či to dokážete zvládnuť. Môžete s tým žiť? Nepokúšajte sa to meniť," uviedol James s tým, že to je presne to, kým tá osoba je.

Vyskytne sa problém? Riešte ho!

"Ľudia často hovoria, že by ste nemali v manželstve bojovať," uviedol Reid Froggatt o svojom vzťahu s manželkou Clare . "Ja si myslím, že by ste mali bojovať. Myslím, že by ste mali bojovať každý deň. Vyjednávať. Robiť si veľa pravidelných malých "rokovaní" Potom sa dohodnite a choďte ďalej. Vyriešiť a ísť ďalej. Kompromisne rokujeme a rokujeme každý deň... To buduje dôveru a rešpekt,“ prezradil svoje tajomstvo šťastného manželstva Reid.

Podobnú radu dal aj David Swain so Sarah. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, vyriešia ich s Davidom hneď, ako sa objavia. Nezabíjajte čas tým, že budete mrzutí a budete sa hnevať.

Nie vždy to však neznamená, že sa veci ihneď vyriešia. Lee Tulloch uviedla, že im v manželstve pomáha, keď sa v prípade konfliktu od seba na chvílu vzdialia. "Ste individuálni ľudia a musíte sa jednoducho od seba vzdialiť," uviedla Lee, s čím súhlasil aj jej manžel Tony Amos. „Bol som s touto myšlienkou vychovaný. Ak niečo miluješ, musíš mu dať priestor.“

Dôležitú radu pre fungujúci dlhoročný vzťah priniesla aj Hope Brett Bowenová, ktorá tiež prezradila jeden zo základov úspechu jej vzťahu s Gavinom Andersonom. „Keď sa situácia zhorší, neznamená to, že je všetko zlé alebo že všetko bude zlé. Aj zo zlého sa dá získať niečo dobré," uviedla Hope. "Nemôžete sa však báť vyjadriť svoje názory. A skúste to zmeniť na niečo pozitívne,“ súhlasí Gavin.

Pomoc od odborníkov

Manželské poradenstvo alebo "koučovanie" života určite môžu pomôcť, ale čo je dôležitejšie, partnerstvá sa musia rozvíjať, aby prežili. Chardi a David Christian, ktorý oslávili 50 rokov manželstva, prezradili, že poradca zásadne zmenil ich vzťah. "Niekedy manželstvá tak, ako boli, keď ste boli mladí... musia skutočne zomrieť kvôli inému spôsobu bytia, kde skutočne oslavujete nezávislosť druhých," uviedla Chardi a dodala: "Musíte nájsť spôsob, ako milovať to, čo chcete najviac zmeniť. Prvých 45 rokov bolo najťažších," povedala Chardi Christian so smiechom.

Obaja musia chcieť, aby to fungovalo. Chardi si pamätá, že mnohí z ich priateľov prechádzali tým istým problémom a zlyhali. "Jeden z nich bol ochotný pracovať na vzťahu a druhý nebol. Jeden bol presvedčený, že je to všetko vina druhého," uviedla. „Na Davidovi bolo úžasné, že keď sme sa v manželstve dostali do skutočnej krízy, bol ochotný pracovať. Bol ochotný ísť do poradne, bol ochotný byť otvorený možnosti, že možno problém by mohol byť aj v ňom, že som za všetko nemohla ja. Bolo to vzájomné," dodala Chardi.