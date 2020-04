KORONAVÍRUS Počas karantény vzbĺkla láska: Dvojica sa zoznámila na balkóne, je to fakt pekný chlap!

Lásku na prvý pohľad zažili Michele D'Alpaos (38) a Paola Agnelliová (39) vo chvíli, keď spolu s ostatnými večer na balkónoch počúvali hudobnú produkciu, ktorou si Taliani pravidelne spestrujú život v izolácii, napísal server BBC. Sestra Paoly je profesionálna huslistka a jeden večer sa rozhodla zahrať na balkóne susedom pre radosť skladbu We are the Champions. Z balkóna bytu v protiľahlom bloku ju počúval aj Michele.

"Vyšla som na balkón, aby som si sestru vypočula a na protiľahlej strane som uvidela Michela. Uvedomila som si, že je to brat jednej mojej kamarátky a povedala som si, že je to vážne pekný chlap," uviedla novodobá Júlia.

Zdroj: Instagram/paola.agnelli80

Keď sa vystúpenie skončilo, dostala od mladíka správu na Instagrame. Písal v nej, že by teraz mohol napísať román Láska v časoch koronavírusu. "No a potom sme si písali skoro do rána. Zistili sme, že máme veľa spoločného a že by to mohol byť solídny základ pre vzťah," doplnila Agnelliová.