Urechiscaupo, ktoré sú známe ako morské chobotničky či „penisové ryby“ sa ocitli na pláži Drakes v Kalifornii. Tieto 25-centimetrové tvory boli doslova rozhádzané po celej pláži a ľudia nedokázali identifikovať, o čo ide. Chobotničky sa väčšinu svojho života zdržiavajú na morskom dne, pod pieskom v mori dokážu prežiť aj 25 rokov.

„Nemal som tušenie, o čo ide. Boli rozhádzané na úseku troch kilometrov,“ uviedol David Force, miestny obyvateľ, ktorý tvory odfotil. „Všade boli čajky, ktoré ich požierali a boli také plné, že takmer nedokázali stáť,“ dodal Force. Svoje fotky poslal do magazínu „Bay Nature“, v ktorom je rubrika „Spýtajte sa prírodovedca“.

Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm.