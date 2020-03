Vedci v Mariánskej priekope objavili nového živočícha: Sú zhrození z toho, čo mal v sebe

Výskum, ktorý sa zameriaval na kôrovce žijúce vo svetových oceánoch, uskutočnil tím vedcov z univerzity v meste Newcastle v Británii. Výsledky publikoval v odbornom časopise Zootaxa. Kôrovca objavili v hĺbke 6000 - 6900 metrov v oblasti Mariánskej priekopy ešte v roku 2014. Nazvali ho Eurythenes plasticus, čo malo podľa WWF za cieľ poukázať na problém plastového odpadu v prírode.

Zdroj: WWF Slovakia

Výskum podporila aj organizácia WWF, ktorá upozorňuje na problematiku znečistenia plastmi. Tento druh kôrovca sa vyskytuje v hĺbke viac ako 6000 metrov. Dôsledky antropogénneho znečistenia však zasiahli aj tohto živočícha. Vo vnútornostiach jedného z exemplárov vedci našli vlákno z mikroplastov, ktoré bolo na 83,74 percenta identické s polyetyléntereftalátom (PET). Ten sa používa aj na výrobu plastových fliaš.

Mikroplasty do tejto hĺbky oceánu prenikajú rôznymi spôsobmi, napríklad výkalmi morských živočíchov. So zvyšujúcim sa množstvom plastového odpadu, ktorý sa dostáva do hlbokých častí oceánu, sa podľa štúdie zvyšuje pravdepodobnosť ich konzumácie morskými živočíchmi. WWF minulý rok spustil celosvetovú kampaň za globálnu dohodu o zastavení znečisťovania oceánov týmto odpadom, ktorú podpísalo už viac ako 1,6 milióna ľudí.