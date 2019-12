Reportérke (39) jej priateľ daroval športové hodinky: Navzájom si ich spárovali, strašné odhalenie

Priateľ 39-ročnej reportérky Jane Slaterovej si na seba uplietol bič, keď jej minulý rok na Vianoce kúpil hodinky FitBit. Spároval ich s tými svojimi, pretože partneri sa chceli týmto spôsobom navzájom podporovať a motivovať k športovej aktivite. Jane si ale pred časom všimla, že jej partner bol neprimerane aktívny a bujarý najmä o štvrtej hodine ráno. K výraznému búšeniu jeho srdca došlovo chvíli, keď neboli spolu. Práve vtedy hodnoty na hodinkách vykazovali vysokú aktivitu.

Zdroj: Facebook/Jane Slater

Slaterová z toho hneď vydedukovala, že ju priateľ podvádza a rozišla sa s ním. Bolesť z rozchodu je pre ňu o to miernejšia, že ju na sociálnych sieťach povzbudzujú tisíce fanúšikov. "Zo všetkých spôsobov, ako nachytať partnera, patrí tento do top päťky," skonštatovala jedna osoba na Twitteri. "Práve som dostala FitBit od priateľa. Mám sa tiež báť?" pýta sa ďalšia užívateľka. Niektoré ženy dokonca uviedli, že majú s hodinkami podobné skúsenosti. Mnohí si však myslia, že sa Slaterová unáhlila. "Každé ráno vstávam o štvrtej a chodím behať, možno to tak bolo aj v prípade vášho priateľa," napísal jeden z nich.