Najväčšia chyba, ktorou si ničíte zdravie i peňaženku: Spúšťačom je tichý strašiak v spálni

LONDÝN - Spánok vo veľmi vykúrených a vyhriatych miestnostiach nemusí uškodiť iba vašej peňaženke, ale aj zdraviu. Britskí odborníci však varujú aj pred nadmerným chladom, pretože aj veľmi studené spálne môžu byť spúšťačom vážnych ochorení. Prechod z teplých častí bytu do vychladnutej spálne totiž znáša naše telo veľmi zle.

Keď sa vonku ochladí, zvykneme si naše príbytky vykurovať celú noc. Ranné prebúdzanie a opúšťanie vyhriatej postele potom síce nie sú veľmi kruté, ale v tejto súvislosti odborníci hovoria o viacerých zdravotných rizikách.

Tie potvrdila aj nedávna štúdia vykonaná vo Veľkej Británii. Uskutočnila ju spoločnosť Slumberdown a výsledky potvrdili, že 46 % ľudí, ktorí spávajú vo vykurovaných miestnostiach, sa ráno necítilo dobre. 37 % sa tiež sťažovalo na bolesti hlavy, sucho v ústach a dehydratáciu. Každý piaty respondent zároveň uviedol, že sa v noci budí, pretože je spotený.

Zdroj: Getty Images

„Naše telo počas spánku pracuje a jeho teplota sa v priebehu noci mení,“ uviedol expert na spánok, profesor Jason Ellis. „Pred spaním nám teplota klesá a počas noci sa potom telo zahrieva. Z tohto dôvodu máme tendenciu zaspávať v teple, ale neskôr táto teplota telu prekáža, a preto mnohí pociťujú ráno problémy alebo sa v noci budia.“

Lenže teplota v miestnosti, kde spíme, nesmie byť ani príliš nízka, pretože telo vystavujeme ďalšiemu riziku. „Prechod z iných vykurovaných častí bytu do vychladnutej spálne má zlý vplyv na cievy a svalstvo,“ vysvetľuje kardiologička Maurice Pyeová. „Zmeny teploty môžu dramaticky ovplyvniť krvný obeh. Ak prechádzame z horúceho prostredia do studeného, dochádza k zvýšeniu krvného tlaku. Nastupuje reflex, ktorý zužuje tepny a znižuje prísun krvi do srdcového svalu, čo môže spôsobiť angínu pectoris, infarkt alebo zmeny srdcového rytmu.“

Odborníčka potvrdila, že má veľa pacientov práve s angínou pectoris, ktorí uvádzajú, že vo väčšine miestností im je dobre, ale keď vstúpia do vychladnutej spálne, cítia tlak na hrudníku. Pyeová preto odporúča, aby sme v spálni udržiavali teplotu nad 18 °C a takto by to malo byť aj ďalších miestnostiach v byte.