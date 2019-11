Budíte sa často v noci zo spánku? Veľký pozor, možno trpíte týmito vážnymi ochoreniami

LONDÝN - Každému sa niekedy stane, že sa uprostred noci z ničoho nič zobudí a má ťažkosti opäť zaspať. Pokiaľ sa to však deje pravidelne, môže to signalizovať vážne ochorenie, ako napríklad cukrovka či rakovina. Sú však aj iné príčiny, ktoré viete ľahko ovplyvniť.

Je zrejmé, že pokiaľ sa v noci dobre nevyspíte, nebude vás čakať príliš energický deň. Spánok je pre organizmus veľmi dôležitý. Pokiaľ sa však počas noci často a pravidelne prebúdzate, zbystrite. Mohlo by ísť o vážny zdravotný problém. Za nočným prebúdzaním môžu byť nasledovné príčiny:

1. Cukrovka

Ak máte problémy so spánkom, môže to znamenať, že trpíte cukrovkou druhého typu. Stane sa to vtedy, keď narastie hladina cukru v krvi. Tieto vysoké hladiny môžu spôsobiť, že budete spať podstatne menej hodín a navyše vás v noci bude sprevádzať teplo, podráždenosť a neschopnosť nájsť si vhodnú polohu na spanie. Ľudia s cukrovkou majú prerušovaný spánkový režim aj kvôli častému chodeniu na toaletu.

Zdroj: Getty Images

2. Úzkosť a depresia

Pre tých, ktorí trpia úzkosťami a depresiou, je veľmi ťažké zaspať. Narušený spánok je sám o sebe vážnym identifikátorom depresívneho obdobia. Odborníci odporúčajú vyskúšať meditáciu. Naučiť sa utíšiť svoju myseľ môže byť užitočnou zručnosťou pri ťažkých situáciách, ale aj pri neschopnosti zaspať. Ak ste to ešte nikdy neskúšali, začnite tichým sedením a sústredením sa na vlastný nádych a výdych. Vyskúšať môžete aj rôzne mobilné aplikácie, ktoré vás dokážu sprevádzať meditačnou chvíľkou. Mali by ste tiež pouvažovať o pravidelnom cvičení, ktoré do tela vypúšťa hormóny šťastia.

3. Rakovina

Výskumné centrum pre rakovinu vo Veľkej Británii odhalilo, že problémy so spánkom môžu byť prvým príznakom rakoviny. "Môžu signalizovať rakovinu kostnej drene. Tá spomaľuje tvorbu červených krviniek a spôsobuje anémiu," vysvetlili jej pracovníci. Rakovina, ktorá ovplyvňuje hladinu hormónov, zase spôsobuje únavu. Ľudia v pokročilom štádiu rakoviny zaznamenávajú väčšiu únavu než tí, ktorí sa o svojej chorobe dozvedia skôr. Nádory produkujú látky zvané cytokíny, ktoré zapríčiňujú únavu. Niektoré druhy rakoviny tiež produkujú toxické látky, ktoré bránia bunkám v tele vytvárať chemikálie ako draslík alebo vápnik. Tieto chemikálie sú potrebné pre správny chod srdca a svalov.

Zdroj: Getty Images

4. Spánková apnoe

Ide o jednu z najbežnejších príčin budenia sa uprostred noci. Existuje niekoľko druhov spánkového apnoe, najviac sa však vyskytuje obštrukčný druh. Vtedy dochádza k prerušovanému uvoľňovaniu krčných svalov, čo spôsobuje zablokovanie dýchacích ciest v spánku. Tento druh apnoe má mnoho príznakov, medzi ktoré patrí hlasné chrápanie a strhnutie sa zo sna, po ktorom lapáte po dychu.

Obrovským príznakom je tiež nočné potenie, ranné bolesti hlavy, vysoký krvný tlak alebo znížené libido. "Pokúste sa každý deň zaspávať a vstávať v rovnakom čase. Udržujte svoju spálňu v tme a tichu a spite aspoň sedem hodín. Ak spíte na chrbte, skúste to na boku," radí Britská pľúcna nadácia.

5. Fajčenie

Vedci z Floridskej atlantickej univerzity nedávno zistili, že existuje jasná súvislosť medzi nespavosťou a užívaním nikotínu. Fajčiari si týmto spôsobom skracujú dobu spánku o 42,47 minúty v porovnaní s nefajčiarmi. Výsledky sú zaujímavé, pretože testovaní fajčiari nemali prekvapivo problémy so spánkom a kvalitu spánku hodnotili veľmi kladne.

Zdroj: Getty Images

6. Močenie

Jedným z najväčších rušičov nočného spánku je práve potreba ísť na záchod. Pokiaľ pred spaním vypijete príliš veľa vody, nelámte si hlavu. Ak sa to však deje pravidelne, možno by ste mali skontrolovať vašu prostatu alebo hladinu cukru v krvi. Nezabudnite sa vopred poradiť s lekárom.

7. Žiariaca obrazovka na telefóne

Mnoho ľudí nedokáže zaspať, pretože trávi príliš veľa času s mobilom pred očami. Nedávna štúdia potvrdila, že používanie elektrotechnických zariadení pred spaním je spojené s horšou kvalitou spánku. Odborníci preto odporúčajú, aby ste si dali pauzu od mobilu približne tridsať minút predtým, než skutočne pôjdete spať.