Pri gréckych brehoch objavili 2000 rokov starý vrak: Bol v ňom hotový poklad

Polovica vraku s nákladom je podľa vedúceho výskumu George Ferentinose zakrytá sedimentom, a existuje tak šanca, že pri ďalšej misii bude odhalený celý drevený trup lode. V prístave Fiskardo boli nájdené antické domy, kúpele, amfiteáter a hrobky z rokov 143 pred naším letopočtom až 300 nášho letopočtu. Archeológovia v štúdii publikovanej v časopise Journal of Archaeological Science napísali, že išlo o prístav hojne využívaný Rimanmi na prepravu tovaru v Stredozemí.

Zdroj: Twitter/ArcheologiaSubacquea

Hlavnými komoditami, s ktorými sa vtedy v oblasti obchodovalo, boli olivy, olej, víno a obilia. Náklad väčšinou mieril do Ríma. Či bude vrak vyzdvihnutý z morskej dna, zatiaľ nie je jasné. Ak by sa tak stalo, mohlo by to odhaliť viac o jeho pôvode. Ďalšie informácie o lodi, ako napríklad dôvod stroskotanie, by mohlo priniesť detailnejšie skúmanie s pomocou podvodného sonaru. Skôr po archeologických nálezoch na morskom dne pátrali hlavne potápači. Moderné technológie v podobe sonarov je ale cennou metódou, pretože umožňuje rýchlejšie oddeliť možné vraky od prírodných objektov.