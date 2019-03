Našla sa kotva z legendárnej lode prevážajúcej gigantické bohatstvo: Začína sa honba za zvyškom pokladu

Kotvu našli 32 kilometrov južne od pobrežia Cornwallu. S najväčšou pravdepodobnosťou bola súčasťou pokladu, ktorý prevážala obchodná loď Merchant Royal. Tá sa potopila v roku 1641 v dôsledku nepriaznivého počasia, v tom čase bolo na jej palube viac ako 45-tisíc kilogramov zlata, kopec mexického striebra a 500-tisíc starých španielskych dolárov. Celková výška bohatstva dosahovala zhruba 1,3 miliardy eur.

Kotva síce naznačuje, kde sa nachádza najhodnotnejší vrak lode na svete, lovci pokladov však varujú, že hľadanie pokladu by pre amatérov mohlo byť osudné. "Prieskumníci potrebujú vybavenie a odborné znalosti na to, aby sa ponorili do hĺbky 91 metrov a dostali sa tak až k Merchant Royal," upozornil Mark Milburn, ktorý pravidelne obhliada lodné vraky na pobreží Cornwallu.

Mystery anchor found on the seabed in Cornwall may be from world's most valuable shipwreck https://t.co/OYMVlzpYHM pic.twitter.com/5HkAUcGZZN