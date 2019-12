VIDEO Kvôli suchu možno príde svet o jednu z najkrajších atrakcií: Pohľad na ňu drása srdce

Na mieste je v súčasnej chvíli nezvyčajne vidieť veľká časť kamennej steny, cez ktorú za normálnych okolností na kilometrovej šírke padá rieka Zambezi do viac ako sto metrov hlbokého kaňonu. Prietok Zambezi vždy kolíše v závislosti na ročnom období, súčasný pokles hladiny je však podľa miestnych nevídaný.

"V predchádzajúcich rokoch, keď bolo sucho, tak to nebolo až do takejto miery. Niečo také tu vidíme prvýkrát," povedal predajca turistických suvenírov, ktorý má obchod v blízkom meste na zambijské strane. Tú so susedným Zimbabwe spája jeden z iba štyroch cestných mostov na celom toku Zambezi. "Dotýka sa nás to, pretože klienti to uvidia na internete. A už nebudeme mať toľko turistov," dodal. "Na veľa vody to nevyzerá," podotkol návštevník z Nemecka pri pohľade na vyschnuté vodopády. "Pár kameňov na skale a medzi nimi tečie trochu vody," opísal situáciu študent.

Miestne vodohospodárske úrady uvádzajú, že terajší prietok Zambezi je najmenší, aký zaznamenali od roku 1995 a je hlboko pod dlhodobým priemerom pre toto obdobie roka. Prezident Zambia Edgar Lungu situáciu nazval "neúprosnou pripomienkou toho, čo klimatické zmeny spôsobujú nášmu životnému prostrediu". Vedci ale vyzývajú na opatrnosť pri zvádzaní súčasného stavu len na klimatickú zmenu. Nízky stav rieky je podľa nich bežným úkazom. Klimatická veda by sa mala podľa bádateľov riadiť dátami za desaťročia a nie za jednotlivé roky.

Zdroj: Getty Images ​

V tomto prípade je však podľa vedcov zarážajúce, ako často sa v poslednej dobe v oblasti vyskytujú veľké suchá - posledné bolo len pred tromi rokmi. A s tým, ako sa pri nich rieka otepľuje, sa z nej následne odparuje viac vody. Podľa expertov klimatické zmeny v oblasti zrejme spôsobujú neskoršie príchod monzúnových dažďov, stále prudšie prietrže, ktoré krajina nedokáže dostatočne zadržať, a dlhšie obdobie sucha. To všetko môže mať súvislosť s extrémnymi výkyvmi hladiny rieky.