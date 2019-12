Vedci vypustili nad Grónskom dron: Nechceli veriť tomu, čo nakrútil

Zdroj: Youtube/SciTech Daily

CAMBRIDGE - Vedci z univerzity v Cambridge spoločne s projektom RESPONDER uskutočnili štúdiu, v ktorej zisťovali, akým tempom a v akom rozsahu sa roztápa ľadová masa v Grónsku. Záznamy zachytené dronom potvrdili, že následky globálneho otepľovania sú oveľa výraznejšie a intenzívnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Svoje zistenia publikovali v zborníku Proceedings of the National Academy of Sciences.