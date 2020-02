Topenie arktického ľadu môže spôsobiť ochladzovanie Západnej Európy, ukázala nová štúdia z NASA

Nová štúdia z NASA ukazuje, že hlavný prúd oceánu v Arktíde je rýchlejší a turbulentnejší v dôsledku rýchleho topenia morského ľadu. Prúd je súčasťou citlivého arktického prostredia, ktoré je teraz zaplavené sladkou vodou, čo je dôsledok zmeny klímy spôsobenej človekom.

Vedci pomocou 12 rokov satelitných údajov zmerali, ako tento kruhový prúd, nazývaný Beaufort Gyre, vyvážil príliv bezprecedentného množstva studenej, sladkej vody, teda zmenu, ktorá by mohla zmeniť prúdy v Atlantickom oceáne a ochladiť klímu Západnej Európy.

Beaufort Gyre udržuje polárne prostredie v rovnováhe tým, že ukladá sladkú vodu blízko hladiny oceánu. Vietor fúka v smere hodinových ručičiek okolo západného Severného ľadového oceánu, severne od Kanady a Aljašky, kde prirodzene zhromažďuje sladkú vodu z ľadovcov, riek a zrážok. Táto sladká voda je v Arktíde čiastočne dôležitá, pretože pláva nad teplejšou slanou vodou a pomáha chrániť morský ľad pred roztavením, čo zase pomáha regulovať zemskú klímu. Gyre potom pomaly uvoľňuje túto sladkú vodu do Atlantického oceánu v priebehu niekoľkých desaťročí, čo umožňuje prúdenie Atlantického oceánu v malom množstve.

"Uvoľnenie takého množstva prebytočnej sladkej vody by malo dopad na celú pologuli, ale hlavne práve na západ Európy," zdôraznil hlavný autor štúdie, polárne vedec Tom Armitage z laboratória NASA Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii.

Prečo vedci dávajú pozor na Beaufort Gyre?

Od 90. rokov minulého storočia sa však nahromadilo veľké množstvo sladkej vody (8 000 kubických kilometrov) alebo takmer dvojnásobok objemu jazera Michigan. Nová štúdia publikovaná v publikácii Nature Communications zistila, že príčinou tohto zvýšenia koncentrácie sladkej vody je strata morského ľadu v lete a na jeseň. Tento desaťročný pokles letnej morskej ľadovej pokrývky Arktídy spôsobil, že Beaufort Gyre bol viac vystavený vetru, ktorý zrýchľuje otáčanie.

Trvalé západné vetry tiež ťahali prúd v jednom smere už viac ako 20 rokov, zvyšujú rýchlosť a veľkosť prúdu v smere hodinových ručičiek a bránia sladkej vode opúšťať Severný ľadový oceán. Tento desaťročný západný vietor je nezvyčajný pre región, kde predtým zmenil smer každých päť až sedem rokov.

Vedci dávajú pozor na Beaufort Gyre pre prípad, že sa vietor zmení späť. Keby sa smer zmenil, vietor by obrátil prúd, potiahol by ho proti smeru hodinových ručičiek a uvoľnil by vodu, ktorú sa nahromadila naraz. "Uvoľnenie takého množstva prebytočnej sladkej vody by malo dopad na celú pologuľu, ale hlavne práve na západ Európy," zdôraznil hlavný autor štúdie, polárny vedec Tom Armitage z laboratória NASA Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii.

Sladká voda vypúšťaná z Severného ľadového oceánu do severného Atlantiku môže zmeniť hustotu povrchových vôd. Voda z Arktídy normálne stráca teplo a vlhkosť v atmosfére a klesá na dno oceánu, kde privádza vodu zo severného Atlantiku dole do trópov ako dopravný pás. Tento dôležitý prúd nazývaný AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), ktorý zahŕňa Golfský prúd, pomáha regulovať klímu planéty tým, že teplo z tropicky ohrievanej vody prenáša do severných zemepisných šírok, ako je Európa a Severná Amerika. Ak by sa spomalil, mohol by mať negatívny vplyv na morský život a spoločenstvá, ktoré sú na ňom závislé.

Active climate tipping elements of the Earth System:

Arctic sea ice

Greenland ice sheet

Boreal forests

Permafrost

Atlantic Meridional Overturning Circulation

Amazon rainforest

Warm-water corals

West Antarctic Ice Sheet

Parts of East Antarctica#ClimateEmergency pic.twitter.com/NQqsw03Gen — Globaïa (@Globaia) December 5, 2019

„Neočakávame zastavenie toku Golfského prúdu, ale očakávame dopady. Preto pozorne sledujeme Beaufort Gyre,“ povedal Alek Petty, spoluautor knihy a polárny vedec Goddardovho centra pre vesmírne lety NASA.

Strata morského ľadu má vplyv na náš klimatický systém

Štúdia tiež zistila, že hoci je Beaufort Gyre nevyvážený z dôvodu pridanej energie z vetra, súčasný prúd vylučuje túto energiu tým, že vytvára malé kruhové víry vody. Kým zvýšená turbulencia pomohla udržať rovnováhu systému, má potenciál viesť k ďalšiemu topeniu ľadu, pretože zmiešava vrstvy studenej, sladkej vody s relatívne teplou slanou vodou pod ňou.

Topiaci sa ľad by zase mohol viesť k zmenám v spôsobe zmiešavania živín a organických materiálov v oceáne, čo významne ovplyvňuje potravinový reťazec a voľne žijúce zvieratá v Arktíde. Výsledky odhaľujú krehkú rovnováhu medzi vetrom a oceánom, keď morský ľad klesá v dôsledku zmeny klímy. „Táto štúdia ukazuje, že strata morského ľadu má skutočne dôležité vplyvy na náš klimatický systém, ktorý len objavujeme,“ povedal Petty.