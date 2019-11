Nijaká podprsenka, nijaké problémy! Ženy i megahviedzy dali slobodu prsiam, nezaobišlo sa to bez trapasov

PARÍŽ – Niektoré ženy sa rozhodli, že už nebudú nosiť podprsenku. Ich rozhodnutie nasledovať hnutie "no bra", vo voľnom preklade "bez podprsenky", vychádza z potreby pohodlia i zdravia, ale tiež z presvedčenia, píše francúzsky týždenník L´Express.

„Keď sa vrátim domov, je to prvá vec, ktorú si vyzlečiem,“ prehlásila 22-ročná študentka Nolwen. O čom hovorí? O kuse oblečení, ktorý nosí denne - o podprsenke. „Keď som nastúpila do školy, bolo mi zaťažko v nej chodiť – ako psychicky, tak fyzicky. Postupne som ju prestávala nosiť,“ dodala. Chodenie bez podprsenky, anglicky označované ako „no bra“, je medzi ženami stále obľúbenejšie.

Pri zrode hnutia stál hešteg, ktorý sa objavil pred dvoma rokmi na sociálnych sieťach, "#nobra" a ktorý je dnes prítomný všade – na Facebooku, Instagrame a YouTube. Anonymné ženy začali umiestňovať svoje fotografie, na nich pod oblečením nemajú vrch spodnej bielizne. K hnutiu sa pridali i hviezdy. Jenifer Lawrencová, Kim Kardashianová či Rihanna sú len niektoré z celebrít, ktoré sa podprsenky zbavili a hrdo sa k tomu hlásia.

Sú dôvody estetické, zdravotné či je to prejav feminizmu? Ženy, ktoré vyznávajú „no bra“, si sú každopádne isté, že podprsenku si už nikdy neoblečú.

Zdroj: Getty Images

„Rovnako ako mnoho žien pociťujem úľavu, keď večer podprsenku odložím,“ píše 31-ročná programátorka Flora. Začala bez nej chodiť pred šiestimi rokmi na dovolenke. „Nikto ma v meste nepoznal, tak som to skúsila štrnásť dní bez, a to bolo pohodlnejšie,“ hovorí. Keď sa z dovolenky vrátila, bolo pre ňu nemožné obliecť si tento diel spodnej bielizne znova. V súčasnosti podprsenku považuje za akýsi korzet, ktorý bráni v dýchaní a sťahuje ramená. Podprsenka je pre niektoré komfort, pre iné nepríjemná súčasť oblečenia. Kostice tlačia a úľavu prinesie až večer, kedy je možné vyzliecť si ju.

Nie pre všetky ženy sú podprsenky oslobodzujúce

Podprsenka ako taká sa pritom objavila práve preto, aby ženám uľavila. Prišla s ňou Herminie Cadollová na svetovej výstave v roku 1889. Nahradila korzet, a pre mnohé ženy tak znamenala vyslobodenie. „Podprsenku propagoval Hollywood,“ uvádza sociológ módy Frédéric Monneyron. Potom prišiel rok 1968. Mnoho žien v tom čase prestalo nosiť podprsenku. „Yves Saint-Laurent vtedy prišiel s priesvitnou košeľou, ktorá sa nosila bez podprsenky,“ dodáva sociológ. Potom ale v 80. rokoch podprsenky push-up ako kráľovné ovládli trh. V terajšej dobe sú základnou časťou spodnej bielizne mnohých žien a prestavujú symbol prechodu do dospelosti.

Zdroj: thinkstock.com

Chodiť doma bez podprsenky je jednoduché. Vonku to býva zložitejšie, pretože ženské poprsie je stále sexualizované. „Mala som pocit, že svoje prsia stále cítim,“ spomína 23-ročná Maud, ktorá sa nedávno stala matkou. Riešením možno je nemyslieť na to. Nespomína si, že by niekto mal nejaké poznámky.

Juliette (21) sa stretla s pripomienkami len od priateľov. V zamestnaní sa nikdy s nijakými problémami nestretla. „Raz som vstúpila do zasadacej miestnosti a všetci muži tam boli v oblekoch. A ja som si uvedomila, že nemám podprsenku! Nakoniec ale nikto z nich nemal poznámky, ani sa na mňa zvedavo nepozerali,“ dodala. Niektorí zamestnávatelia však vyžadujú, aby ženy nosili podprsenky, napríklad reštaurácie a hotely.

Maud vyhlasuje, že už v skrini podprsenku ani nemá. Potvrdzuje tiež, že objavila novú erotickú dimenziu. Nolwen zasa hovorí, že si lepšie uvedomuje svoje telo. „Dokonca som videla súvislosti s mojimi hormonálnymi cyklami,“ tvrdí. „Po dieťati som dobre videla, ako sa moje telo mení. Hlavné je cítiť sa dobre vo vnútri,“ zdôraznila Maud.