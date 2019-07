Experti varujú: Neperte bielizeň na 40 stupňoch! Inak vám hrozí poriadna nechutnosť

LONDÝN - Odborníci v oblasti hygieny tvrdia, že fekálne baktérie dokážu kontaminovať ostatné oblečenie, ktoré sa ocitne v bubne práčky so znečistenou spodnou bielizňou. Dôvodom je fakt, že baktérie dokážu prežiť teploty nižšie ako šesťdesiat stupňov Celzia. Mimoriadne dôležitá je v tomto smere aj pravidelnosť prania.

"Nedávajte prať nohavičky s utierkami na riad na nízke otáčky, pretože by sa v spodnej bielizni mohli vyskytovať fekálne baktérie, ktoré si neskôr cez utierku prinesiete do kuchyne," varuje hygienička Lisa Ackerleyová. Ďalej podotýka, že predovšetkým spodnú bielizeň je lepšie prať na teplote vyššej ako šesťdesiat stupňov Celzia.

Imunologička Jenna Macciochiová ale prezradila, že ani spomínaná teplota nevyhubí úplne všetky baktérie. "Nemôžete sa spoliehať na to, že šesťdesiat stupňov v práčke zničí všetky baktérie. Niektoré práčky túto teplotu dosiahnu len na krátky čas a väčšina z nich si nezachováva konštantných šesťdesiat stupňov počas celého prania," upozorňuje.

Ak je spodná bielizeň príliš tenká alebo jemná a nedá sa prať na vysokých stupňoch, riešením je dezinfekčný prostriedok na bielizeň. "Nebojte sa, z vašej košele, svetra či podprsenky sa kvôli dezinfekčným prostriedkom nestane kus stvrdnutého oblečenia," tvrdí Ackerleyová.

Treba myslieť aj na pravidelnosť prania. Napríklad rifle by ste mali dať vyprať po štyroch až piatich noseniach, pokiaľ chcete zabrániť predčasnému vyblednutiu. Podprsenky je vhodné prať po dvoch až troch noseniach. Je ale potrebné dbať na pyžamo, ktoré by ste mali oprať dvakrát do týždňa. V noci sa totiž zbavujeme odumretej kože a potu, takže pyžamo je doslova živnou pôdou pre baktérie.