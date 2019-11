Zelenina je zdravá, nechutí však každému: Na vine sú aj gény, zdôvodňujú vedci

Dôvodom je podľa nich skutočnosť, že zdedili dve špecifické kópie génu, ktorý je zodpovedný za nepríjemnú chuť. Brokolica alebo ružičkový kel tak u nich vyvolávajú nesmierne horkú chuť. To by mohlo vysvetľovať, prečo je pre niektorých ľudí zložité zaradiť do svojho jedálnička dostatok zeleniny, skonštatovali tiež vedci. Gén môže podľa nich spôsobiť aj nepríjemnú chuť piva, kávy alebo tmavej čokolády.

Z evolučného hľadiska pritom podľa odborníkov môže byť citlivosť na horkú chuť výhodná - chráni totiž ľudí pred konzumáciou vecí, ktoré by mohli byť jedovaté. Jennifer Smith a jej kolegovia z University of Kentucky School of Medicine však upozorňujú, že to môže znamenať aj to, že niektorí ľudia majú problémy zjesť odporúčaných päť porcií ovocia a zeleniny denne.

Každý podľa vedcov zdedil dve kópie génu TAS2R38, kľúčové sú však jeho varianty AVI a PAV. Ľudia, ktorí majú dve kópie variantu AVI, nie sú citliví na horkú chuť niektorých chemikálií, tí, ktorí majú jeden AVI a jeden PAV, horkosť cítia, no nie extrémne, a napokon tí s dvomi kópiami PAV vnímajú niektoré potraviny ako nesmierne horké.

Vedci v štúdii sledovali 175 ľudí a zistili, že tí, ktorí mali dve kópie variantu PAV, jedli len minimum zelenej listovej zeleniny, ktorá je dobrá pre srdce.