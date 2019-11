Oprané neznamená čisté: FOTO Práčka je živnou pôdou nebezpečných baktérií, tipy a triky, ako sa ich zbaviť

Vedci z Arizonskej univerzity zistili, že práčka môže byť živnou pôdou pre zárodky rôznych baktérií. Pokiaľ pravidelne nečistíte svoju práčku, riskujete výskyt salmonelovej baktérie či vírus hepatitídy A, norovírus alebo rotavírus.

„Ak do práčky dáte len spodnú bielizeň, do pracej vody sa dostane asi sto miliónov E. coli baktérii, ktoré sa môžu dostať do ďalšej bielizne v bubne práčky,“ uviedol profesor mikrobiológie Charles Gerba. „V priemernom páre spodnej bielizne je asi desatina gramu exkrementu,“ dodal Gerba.

Ak netušíte, ako správne vyčistiť práčku, nechajte si poradiť od týchto mamičiek z Instagramu. Mnohé z nich zdieľali fotky práčok pred vyčistením a po ňom. Jedna zo žien prezradila, že používa viacúčelový čistiaci sprej od Elbow Grease a Dettol. Aby získala nový vzhľad pracej mašiny, používa dezinfekčný prostriedok Zoflora.

Ďalšia z mamičiek poukázala na pleseň v bubne práčky, ktorú jednoducho odstránila sprejom proti plesniam. Ak sa pleseň vyskytne na ťažko dostupných miestach, v obchode kúpite špárovaciu kefu alebo špeciálne vatové tyčinky.

„Pridajte do nádržky na aviváž alebo prášok trochu kryštalickej sódy, a do bubna nalejte biely ocot. Nastavte program s cyklom teplej vody, a keď sa pranie skončí, pridajte do bubna za hrsť Zofloru a opláchnite práčku,“ znie jedno z odporúčaní. Ak máte problém s plesňou, použite na to určený prípravok a práčku nastavte na veľmi horúci cyklus. Po plesni nezostane ani stopa.