Patrí polievka k vašim obľúbeným jedlám? Týchto sa určite vyvarujte

Zasýtia aj zahrejú

Mnohí z nás začínajú obed práve polievkou. Zohrieva totiž organizmus a pripravuje ho na druhý, hlavný chod. Niekto v tom však vidí prejedanie sa a najmä počas diéty polievku vynechá. Iný odborník však tvrdí, že už polievkou sa vytvára pocit sýtosti, v dôsledku čoho potom z druhého chodu zjeme menej. Ako to teda s tou polievkou je? "Polievky môžeme do nášho jedálnička zaradiť ako hlavné jedlo, ale aj ako prvý chod, po ktorom bude hlavné jedlo nasledovať. Pokiaľ obedujeme len polievku, množstvo bude určite väčšie ako v prípade, že po polievke ešte bude nasledovať druhé jedlo. Rovnako dôležité je zamerať sa na druh polievky. Keď bude len zeleninová, určite nám ako hlavný chod nepostačí. Polievka by mala obsahovať aj bielkoviny v podobe mäsa alebo vajíčka," vysvetľuje výživová poradkyňa Martina Dvořáková.

Pečivo dajte bokom

Doplnkom mnohých polievok je chlieb, pečivo alebo rezance. Je to však zbytočne veľká dávka sacharidov, ktoré, keď nepracujete manuálne, nepotrebujete. Dve základné zložky pečiva - múka a tuk - nie sú pre naše stravovanie práve najvhodnejšie a nemali by sme to s ich množstvom preháňať. Najmenej vhodné je biele pečivo, ktoré by sme mali radšej nahradiť celozrnným, ražným alebo špaldovým. Ak ale počas dňa nemáte veľký výdaj energie, skúste sa pečivu vyhnúť úplne.

Tradičné zdravšie

Aj tradičné receptúry sa dajú upraviť do zdravšej verzie, a predsa s krásnymi spomienkami na naše babičky. "Strukovinové polievky z hrachu, šošovice alebo fazule sú úžasné, ale je vhodné si trochu upraviť ich zloženie. Zápražku na zahustenie polievky, ktorá neobsahuje nič iné len múku a tuk, môžeme nahradiť rozmixovanou zeleninou. Potom môžeme pridať jednu-dve polievkové lyžice proteínového prášku. Polievka bude krásne hustá a krémová, ale jej výživová hodnota bude omnoho vyššia," radí Dvořáková. Pri varení sa snažte čo najviac využívať čerstvú, sezónnu zeleninu. Vyskúšajte hubovú, kelovú, kapustovú alebo minestrone polievku.