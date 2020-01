Novoobjavená biela krvinka môže predstavovať medicínsky zázrak: Mala by liečiť rakovinu

T-lymfocyty, alebo T-bunky, sú typy imunitných buniek, ktoré dokážu skenovať telo a posúdiť, či existuje hrozba, ktorú je potrebné odstrániť. Na toto slúžia takzvané T-bunkové receptory, ktoré sa nachádzajú na ich povrchu. Výskumníci z Cardiffu objavili T-lymfocyt s receptorom, ktorý však dokáže napadnúť širokú škálu rakovinových buniek. Pri laboratórnych testoch našiel a zničil bunky rakoviny pľúc, kože, krvi, hrubého čreva, prsníka, kostí, prostaty, vaječníkov, obličiek a krčka maternice. Normálne tkanivo pritom zostalo nedotknuté. Ako sa to deje, vedci ešte stále skúmajú.

Tento konkrétny T-bunkový receptor navzájom pôsobí s molekulou MR1, ktorá sa nachádza na povrchu každej bunky v ľudskom tele. Predpokladá sa, že MR1 signalizuje imunitnému systému, keď majú rakovinové bunky narušený metabolizmus. "Sme prví, čo opísali T-bunku, ktorá nachádza MR1 v rakovinových bunkách. To sa dosiaľ nikdy nestalo, toto je prvé svojho druhu," vyjadril sa pre spravodajský portál BBC člen výskumu Gary Dolton.

Existuje šanca na liečbu každého pacienta

Liečba rakoviny s pomocou T-buniek už existuje, najznámejším príkladom je terapia CAR-T, pri ktorej pacientovi geneticky upravia T-lymfocyty tak, aby zničili rakovinu. CAR-T priniesla dramatické výsledky, no je veľmi špecifická a funguje len u obmedzeného množstva typov rakovín. Novoobjavený T-bunkový receptor by však podľa vedcov mohol viesť k univerzálnej liečbe rakoviny. "Existuje šanca na liečbu každého pacienta. Nikto predtým neveril, že by to mohlo byť možné. Zvyšuje to vyhliadky na "univerzálnu liečbu rakoviny", jediný typ T-bunky by mohol byť schopný zničiť mnoho rôznych druhov rakoviny v celej populácii," skonštatoval výskumník Andrew Sewell.

Proces liečby by mohol byť rovnaký ako u CAR-T terapie. Pacientovi by odobrali vzorku krvi. Z nej by odborníci extrahovali T-bunky a potom ich geneticky upravili tak, aby vytvorili receptor na nájdenie rakoviny. Upravené bunky by následne vo veľkom namnožili v laboratóriu a potom ich vložili pacientovi naspäť do tela. Vedci svoj výskum zatiaľ testovali len u zvierat a na bunkách v laboratóriu. Pred začatím testovania u ľudí je potrebné ešte vykonať viacero bezpečnostných kontrol.