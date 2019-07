Predavačka prezradila TOP trik: VIDEO, ako spraviť z napínacej plachty úhľadný štvorec za pár sekúnd

QUEENSLAND - Viacerí určite uznajú, že skladanie napínacej posteľnej plachty je zaberačka. Z veľkého kusu tejto bielizne zvyčajne vznikne nie príliš estetický neidentifikovateľný útvar, ktorý sa nám podarí nejakým spôsobom napratať do skrine či komody. Asistentka predaja z Pacific Fair Shopping Centre v Queenslande má však na tento problém jednoduché riešenie.

Napínacie posteľné plachty sú síce praktické a pevne držia na matracoch, ale ich nepravidelný tvar zdeformovaný gumičkou z nich robí kus látky, ktorý iba ťažko úhľadne poskladáme. Výsledkom našej snahy je zvyčajne akýsi batôžtek, ktorý nepôsobí v skrini či komode príliš esteticky.

Potešujúci je preto tip Austrálčanky Kris. Táto zamestnankyňa oddelenia luxusnej bielizne Adairs v Pacific Fair Shopping Centre v Queenslande na Facebooku radí, ako skrotiť tvar tejto bielizne a urobiť z nej úhľadný štvorec. Stačí dodržať šesť jednoduchých krokov.

1. Na kratšej strane plachty vložte do obidvoch rohov ruky a celú plachtu rozložte. Guma musí byť otočená smerom k vám.

2. Potom uchopte obidva opačné konce a prevráťte ich naopak tak, aby vám ruky zostali vo vnútri.

3. Potom ľavou rukou navlečte roh, ktorý držíte do ľavého rohu oproti a to isté urobte pravou rukou.

4. Zložené rohy uchopte obidvomi rukami, plachtu nadvihnite a narovnajte.

5. Rohy opäť zložte jeden cez druhý, v rukách ich preložte tak, aby mali obdĺžnikový tvar a uložte všetko na posteľ. Ak ste postupovali správne, guma musí byť iba v hornej a pravej časti otočená smerom k vám a celá plachta tvorí obdĺžnikový tvar.

6. Vezmite stranu plachty, ktorá je bližšie k vám, preložte ju do stredu a to isté urobte s opačnou stranou. Zostane vám široký pás, ktorý ľahko poskladáte do štvorca.