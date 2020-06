Lacný TRIK valcuje internet: Vyčistenie zájdených svetiel na aute nikdy nebolo také jednoduché

PERTH - Ak si neviete poradiť so zájdenou špinou na svetlometoch vášho auta, vyskúšajte trik, ktorý odporúča Austrálčanka Leonie. Na návode, ktorý dáva bezradným šoférom, je sympatické najmä to, že nebudete potrebovať drahé čistiace prostriedky, ktoré zvyčajne vyčistia iba peňaženku.

Na vyčistenie zájdených svetiel na aute postačí podľa Leonie obyčajná zubná pasta namiešaná s práškom do pečiva. Žena zdieľa tento nápad na Facebooku a všetkých ubezpečuje, že to „funguje“ veľmi dobre.

Čítajte aj: Predavačka prezradila TOP trik: VIDEO, ako spraviť z napínacej plachty úhľadný štvorec za pár sekúnd

Na nanášanie zmesi najskôr použila papierovú utierku a potom ju vyšúchala čistými rukami. Po zverejnení geniálneho triku na sociálnej sieti, kde ho zdokumentovala fotografiami, boli užívatelia prekvapení jednoduchosťou nápadu a mnohí ho plánujú vyskúšať na svojom aute. Táto domácky vyrobená zmes je zrejme účinná najmä vďaka zubnej paste obsahujúcej mierne brusivo, ktoré je schopné vyčistiť aj povlak na zubnej sklovine.

Zdroj: Getty Images

„Musím to urobiť na mojom Mini, je to naozaj zlé, zajtra by som to mohla skúsiť,“ uviedla jedna užívateľka. „Je to super nápad, lebo vždy kupujeme iba nové svetelné kryty.“ Iná zasa napísala, že zubnou pastou pretierajú aj drobné škrabance a zatiaľ vždy úspešne. „Fascinuje ma, na čo všetko sa dá použiť zubná pasta. To je dôvod, prečo si umývam zuby iba prírodnými prípravkami a chemické zubné pasty som už dávno zaradila medzi čistiace prostriedky,“ uviedla ďalšia.