Jednoduchý test je hitom internetu: Čiernobiela FOTO odhalí pravdu o vašej osobnosti

Vidíte pery, stromy alebo korene? Podľa facebookovej stránky Wake Up Your Mind to, čo uvidíte ako prvé, odhalí, do akej miery znesiete utláčanie od druhých ľudí. Tento jednoduchý test v podobe ilustrácie tiež prezradí zaujímavé veci o vašej osobnosti.

Pery

Ak ste si najprv všimli pery, s najväčšou pravdepodobnosťou ste „jednoduchý a tichý“. Obľubujete nekomplikovaný život a často idete s prúdom. Aj keď niekedy pôsobíte naivne, vo všeobecnosti ste veľmi múdra osoba, ktorá si cení poctivosť. „Okolie vás vníma ako slabého, ktorý potrebuje pomoc, ale v skutočnosti to nie je pravda. Máte plné právo riešiť svoj problémy bez pomoci iných,“ píše sa na facebookovej stránke.

Stromy

Stromy v ilustrácii naznačujú, že nie ste typ osoby, ktorá sa nechá utláčať. Bojíte sa o to, čo si o vás myslia druhí a vaši blízki si vašu dôveru musia skutočne zaslúžiť. Ste silný a tajomný. „Máte tajomnú stránku, ktorá druhým bráni v čítaní vašich myšlienok alebo odhadovaní, čo sa deje vo vašej mysli,“ dodáva príspevok na facebookovej stránke. Podľa stránky ste tiež otvorený všetkým možnostiam na to, aby ste uspeli vo všetkom, čo si len predstavíte.

Korene

Pokiaľ ste na ilustrácii videli korene, máte schopnosť uznať svoje vlastné chyby a prijať konštruktívnu kritiku. Ste nezávislý, koncentrovaný a zodpovedný. „Ľudia, ktorí vás stretnú prvýkrát, nadobúdajú dojem, že nie ste ničím výnimočný,“ píše sa na stránke. Tento názor však rýchlo zmenia po tom, ako zistia, že ste mimoriadne kompetentný a do vecí sa púšťate s veľkou dávkou entuziazmu.