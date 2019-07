FOTO Dievčatko svojím obrázkom vydesilo učiteľku: Matka sa išla od hanby prepadnúť pod zem

Ilustračné foto

Zdroj: FB/Vicci Barnhouse

CARDIFF - Len čo učiteľka v materskej škole zbadala Ameliinu kresbu, okamžite volala jej mame. Vicci Barnhouseová (34) po príchode taktiež utrpela šok. Jej dcérka mala jednoduchú úlohu - nakresliť spomienku z nedávneho výletu do Brecon Beacons vo Walese. Dievčatko znázornilo detské ihrisko. Všetko by bolo v poriadku, ak by sa ružová šmykľavka nepodobala na penis.