Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Svarinskej nový PRIATEĽ: Kristína sa kvôli nemu zmenila, TOHTO sa úplne zbavila!

Fashion Live. Na snímke Kristína Svarinská s priateľom Zobraziť galériu (21)
Fashion Live. Na snímke Kristína Svarinská s priateľom (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Fashion Live! prilákalo desiatky známych tvárí! Na prehliadkach zažiarila aj Kristína Svarinská po boku svojho partnera Miroslava Balogha, známeho ako Spunkey. A kým herečka patrí medzi najkrajšie ženy slovenského šoubiznisu, tentoraz bez zaváhania priznala, kto z nich má doma hlavné módne slovo. A možno vás prekvapí, čo všetko kvôli nemu prestala nosiť…

Kristína Svarinská a Spunkey pôsobili na prehliadke ako dokonale zladená dvojica – a podľa všetkého to nie je náhoda. Kto z nich je väčší módny maniak? „Asi ja,“ priznal Spunkey bez okolkov. A Kristína to s úsmevom potvrdila. „Stále hovorím, že ja som taký začiatočník v tomto celom a toto je môj učiteľ. Už mám pocit, že ani si nič neoblečiem bez toho, aby som nekonzultovala.“

Kým mnohé páry sa v móde len pretláčajú, títo dvaja to majú jasne rozdelené. Spunkey priznal, že jeho cit pre štýl sa formoval prirodzene: „Myslím, že v tej hiphopovej komunite, v tanečnej scéne je to bežná vec – oblečenie je forma vyjadrenia, takže sa to prirodzene nalepí na človeka.“ A že tento vplyv zasiahol aj Kristínu, je úplne zjavné. Herečka totiž prezradila, že pod jeho taktovkou urobila v šatníku výrazný rez. „Je pravda, že je jedna vec, ktorú som prestala nosiť... To je veľký vplyv môjho muža,“ priznala otvorene a vo videu sa dozviete, čo konkrétne mala na mysli. Kristína je však módnym chameleónom aj vďaka hereckým úlohám, a tak sa riešila tiež móda úplne iného obdobia – tá seriálová z Dunaja. Zapáčili by sa Kristíne outfity z 30. a 40. rokov? Herečka v tom má jasno!

Svarinská (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: Kristína Svarinská
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odhalenie pamätnej dlaždice Milana
Väčšia dráma ako na javisku! Zo SND odchádza ďalšia herecká hviezda, Emil Horváth: Prečo končím
Domáci prominenti
Antónia Lišková v seriáli
Do seriálu Dotyk života mieri herečka z TALIANSKA! 12 rokov žila s chirurgom: Mohla by som aj operovať
Domáci prominenti
Štefan Skrúcaný a Jozef
Oklamčák je 45 rokov ženatý, no žije ako SLOBODNÝ: V spoločnosti s inými ženami! Čo na to manželka?
Domáci prominenti
Nela Pocisková
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sunshine Coast - jedna z najkrajších a ekologicky najvýznamnejších oblastí Austrálie
Sunshine Coast - jedna z najkrajších a ekologicky najvýznamnejších oblastí Austrálie
Cestovanie
Prázdninová lyžovačka v Slánskych vrchoch
Prázdninová lyžovačka v Slánskych vrchoch
Správy
Chalupka o sviatku Troch kráľov
Chalupka o sviatku Troch kráľov
Správy

Domáce správy

Eštok spochybňuje Kotlárovu prácu:
Eštok spochybňuje Kotlárovu prácu: Hovorí o možnej výmene splnomocnenca
Domáce
Rezort vnútra investuje do
Rezort vnútra investuje do bezpečnosti: Nakúpil nové hasičské prilby za takmer 285-tisíc eur
Domáce
Národná diaľničná spoločnosť odovzdá
Národná diaľničná spoločnosť odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1: Začne s výstavbou úsekov D3
Domáce
Polícia varuje vodičov pred poľadovicou a snehom: Ako bezpečne jazdiť v mrazivom počasí?
Polícia varuje vodičov pred poľadovicou a snehom: Ako bezpečne jazdiť v mrazivom počasí?
Banská Bystrica

Zahraničné

Povodne v Indonézii: Stovky
Povodne v Indonézii: Stovky ľudí opustili svoje domovy, úrady hlásia najmenej 16 obetí
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
ŠOKUJÚCE PRIZNANIE o vyhorenom bare vo Švajčiarsku: TOTO spôsobilo veľkú TRAGÉDIU! Všetkému sa dalo vyhnúť
Zahraničné
PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri
PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri obrali klientov TEJTO poisťovne o stovky eur! Podvodný mail vyzerá takmer dokonale
Zahraničné
Neuveriteľná aukcia: Jedinú rybu
Neuveriteľná aukcia: Jedinú rybu vydražili za milióny!
dromedar.sk

Prominenti

Fashion Live. Na snímke
Svarinskej nový PRIATEĽ: Kristína sa kvôli nemu zmenila, TOHTO sa úplne zbavila!
Domáci prominenti
Filmový svet ponorený do
Filmový svet ponorený do sĺz: Zomrel režisér, ktorý nikdy nechcel byť filmárom
Zahraniční prominenti
Rytmus prvýkrát o zatknutí
Rytmus prvýkrát o zatknutí Vémolu: Vyjadril sa STRUČNE, ale JASNE!
Domáci prominenti
Pamätáte si rosničku, ktorej
Pamätáte si rosničku, ktorej zazvonil telefón v priamom prenose? Odpadnete, ako dnes vyzerá!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Na svet prišiel poriadny
To je ale VALIBUK! Bábätko vážilo po pôrode takmer šesť kilogramov: Neuveriteľný ŠOK aj pre zdravotníkov
Zaujímavosti
Jakabov palác v Košiciach
Jakabov palác je najhonosnejšou budovou v Košiciach: V jeho vnútri sa doslova zastavil čas
dromedar.sk
Boh nám doprial viac
Boh nám doprial viac času! Samozvaný prorok vyvolal medzi ľuďmi paniku: Celosvetová potopa na Vianoce, potom to odvolal
Zaujímavosti
Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA:
Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA: Lekárka varuje, TÁTO bežná ranná rutina zvyšuje riziko SRDCOVÉHO INFARKTU o 90 percent!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!

Varenie a recepty

Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na fánky ako od babičky. Tradičné božie milosti bez droždia a čakania.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Recept na overené fašiangové šišky. Vždy sa podaria a majú krásny biely pásik.
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov

Šport

Česko ranila tragická správa: Zomrel bývalý reprezentant (†37) a trojnásobný majster republiky
Česko ranila tragická správa: Zomrel bývalý reprezentant (†37) a trojnásobný majster republiky
Futsal
Niečo také sa stalo prvýkrát v dejinách: Pred 20 rokmi sa zrodil veľký úspech českého športu
Niečo také sa stalo prvýkrát v dejinách: Pred 20 rokmi sa zrodil veľký úspech českého športu
Ostatné
Nitrianska juniorská hviezda Chrenko si nebral servítky: Pretiekol pohár, robia si srandičky, že sú stále druhí
Nitrianska juniorská hviezda Chrenko si nebral servítky: Pretiekol pohár, robia si srandičky, že sú stále druhí
Tipsport liga
Petra Vlhová je na tom rovnako: Dočká sa talianska hviezda pred domácimi OH vytúženej generálky?
Petra Vlhová je na tom rovnako: Dočká sa talianska hviezda pred domácimi OH vytúženej generálky?
Lyžovanie

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Najväčšia kariérna chyba, ktorú robíme v januári. Robíte ju aj vy a ani o tom neviete
Motivácia a produktivita
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Kariérny rast
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Rady, tipy a triky
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
O práci s humorom

Technológie

Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Tieto aplikácie pre Android a iOS by ti nemali chýbať v telefóne. Spravia tvoj mobil chytrejším a sú naozaj užitočné
Android
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Kilá navyše by mohli ísť dole jeden za druhým, hovoria vedci. Našli bezpečnejší a efektívnejší spôsob chudnutia
Veda a výskum
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Čínsky tokamak EAST prelomil hranicu, ktorá roky brzdila jadrovú fúziu. Tá už nemusí byť vzdialená 30 rokov
Technológie
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Xiaomi

Bývanie

Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Keď chémia funguje, ale vzťah nie: Týmto dvojiciam to preto nevydrží
Partnerské vzťahy
Keď chémia funguje, ale vzťah nie: Týmto dvojiciam to preto nevydrží
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Zahraničné
ŠOKUJÚCE PRIZNANIE o vyhorenom bare vo Švajčiarsku: TOTO spôsobilo veľkú TRAGÉDIU! Všetkému sa dalo vyhnúť
PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri
Zahraničné
PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri obrali klientov TEJTO poisťovne o stovky eur! Podvodný mail vyzerá takmer dokonale
MIMORIADNE Proti zásahu USA
Zahraničné
MIMORIADNE Proti zásahu USA vo Venezuele sa stavia aj OSN: Trump znižuje bezpečnosť štátov na celom svete!
ŠOK v lyžiarskom stredisku:
Domáce
ŠOK v lyžiarskom stredisku: Chlapec (11) vypadol z lanovky! Letel k zemi z výšky takmer piatich metrov

Ďalšie zo Zoznamu