Svarinskej nový PRIATEĽ: Kristína sa kvôli nemu zmenila, TOHTO sa úplne zbavila!

BRATISLAVA - Fashion Live! prilákalo desiatky známych tvárí! Na prehliadkach zažiarila aj Kristína Svarinská po boku svojho partnera Miroslava Balogha, známeho ako Spunkey. A kým herečka patrí medzi najkrajšie ženy slovenského šoubiznisu, tentoraz bez zaváhania priznala, kto z nich má doma hlavné módne slovo. A možno vás prekvapí, čo všetko kvôli nemu prestala nosiť…
Kristína Svarinská a Spunkey pôsobili na prehliadke ako dokonale zladená dvojica – a podľa všetkého to nie je náhoda. Kto z nich je väčší módny maniak? „Asi ja,“ priznal Spunkey bez okolkov. A Kristína to s úsmevom potvrdila. „Stále hovorím, že ja som taký začiatočník v tomto celom a toto je môj učiteľ. Už mám pocit, že ani si nič neoblečiem bez toho, aby som nekonzultovala.“
Kým mnohé páry sa v móde len pretláčajú, títo dvaja to majú jasne rozdelené. Spunkey priznal, že jeho cit pre štýl sa formoval prirodzene: „Myslím, že v tej hiphopovej komunite, v tanečnej scéne je to bežná vec – oblečenie je forma vyjadrenia, takže sa to prirodzene nalepí na človeka.“ A že tento vplyv zasiahol aj Kristínu, je úplne zjavné. Herečka totiž prezradila, že pod jeho taktovkou urobila v šatníku výrazný rez. „Je pravda, že je jedna vec, ktorú som prestala nosiť... To je veľký vplyv môjho muža,“ priznala otvorene a vo videu sa dozviete, čo konkrétne mala na mysli. Kristína je však módnym chameleónom aj vďaka hereckým úlohám, a tak sa riešila tiež móda úplne iného obdobia – tá seriálová z Dunaja. Zapáčili by sa Kristíne outfity z 30. a 40. rokov? Herečka v tom má jasno!
