Chlapček sa na pár sekúnd vzdialil od mamy: VIDEO z jej zákroku rozdelilo ľudí na dva tábory

Video zobrazuje chlapčeka s mamou čakajúcich pred dverami. Dieťa z ničoho nič zvedavo zamierilo ku zábradliu. Vystrčilo ruku, aby sa oprelo o sklenený panel medzi tyčami zábradlia. V skutočnosti tam však žiadna sklenená výplň nebola a dieťa sa prepadlo medzerou.

V tej chvíli matka dieťaťa odvrátila zrak od telefónu a vyskočila, aby svoje dieťa chytila za nohu ešte pred pádom. Pracovníci sa okamžite rozutekali k matke a pomáhali jej vyslobodiť chlapca spomedzi medzery na zábradlí. Zatiaľ nie je známe, či dieťa utrpelo nejaké zranenia.

Zábery sa objavili na Reddite a diváci sa rozdelili na dve skupiny. Prvá tvrdí, že matka je skutočnou superhrdinkou, druhá zase, že je to príklad nedbanlivého rodiča. „Vyzerá to, akoby tam naozaj bolo sklo. Mama si zrejme myslela, že tam to sklo skutočne je,“ znie jeden z komentárov.