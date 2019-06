Dôchodca venčil svojho psa, ten ho zatiahol do kríkov: Šokujúci nález v hustom poraste

PETROHRAD - Na prekvapivý nález narazil dôchodca počas prechádzky v ruskom Petrohrade so svojím psom. Keď ho jeho jack russell ťahal do hustých kríkov v odľahlej časti parku, našťastie ho nasledoval a zachránil tak život bábätku, ktoré tam pravdepodobne zámerne zanechala jeho matka.

Novorodenca pohodeného v hustom kroví zachránil nemenovaný dôchodca a jeho pes. "Smerom k tomu porastu ma ťahal Macho, ja som tam vôbec nechcel ísť. Keď som uvidel, že sa v kríkoch hýbe bábätko, takmer som omdlel," spomína si muž.

Malé dievčatko zabalené iba v tričku vraj vôbec neplakalo, iba rozhadzovalo ručičkami a nožičkami. Senior ho zdvihol a bežal s ním za strážnou službou. Tá zavolala záchranárov, ktorí dieťa okamžite odviezli do nemocnice. "Lekári mi neskôr povedali, že predtým určite dlho plakalo, pretože bolo veľmi vysilené. O jeho živote rozhodovali minúty. Doteraz som sa z toho nespamätal," pokračuje nálezca. Lekári uvádzajú, že dievčatko bolo značne podchladené a dehydrované. Našťastie sa však rýchlo zotavuje a bude v poriadku. "Ide o veľmi znepokojujúcu situáciu. Niečo také sa nemalo vôbec stať. Nikto predsa nemôže len tak odhodiť do kríkov dieťa," povedala jedna zo zdravotných sestier.

Zdroj: Getty Images

Po matke už pátrajú a statočný Macho bude za svoj hrdinský čin vyznamenaný. "Je veľmi nepravdepodobné, že by si niekto toho novorodenca v takom hustom poraste všimol. Ak by nebolo Macha, všetko by možno skončilo inak," dodal hovorca Ruskej národnej gardy.