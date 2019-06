Matka viezla ráno svoje deti do školy: Zasiahol krutý osud, syn (†11) zomrel kvôli pavúkovi!

LLANGYBI - Scenár dopravnej nehody, ktorá sa stala v máji 2018 na juhovýchode Walesu, je takmer neuveriteľný. Zároveň však dokazuje, že maximálna opatrnosť vodiča počas jazdy patrí k tým najdôležitejším faktorom a ak by to mala na pamäti aj matka jedenásťročného Tristana, chlapec mohol ešte žiť.

Cloud Youngerová pred viac ako rokom pri autonehode usmrtila svojho vlastného syna. K tragédii došlo krátko pred deviatou hodinou ráno, keď viezla do školy svoje deti - Tristana (11) a Branwen (8). Všetko bolo v poriadku do chvíle, kým na ľavej ruke šoférky nepristál pavúk. Žena sa strašne zľakla, strhla volant do protismeru a čelne sa zrazila s protiidúcim autom. Kým ona a dcéra utrpeli iba ľahšie zranenia, vážne zranený chlapec po prevoze do nemocnice v Cardiffe zomrel.

Zdroj: Getty Images

"Videl som, ako prešlo modré auto Subaru Legacy cez čiaru a pokračovalo v jazde rovno smerom k nám," spomína si na okolnosti autonehody vodič druhého auta David Glyndwr Jones, ktorý ťahal za svojím Mitsubishi Shogun príves so 60 kusmi jahniat. "Povedal som manželke, že to auto nezastaví, ale bol to moment. Skočil som na brzdu a vôbec nerozumiem, prečo sa tá žena nevrátila do svojho pruhu," pokračuje. V Davidovom aute bola aj jeho manželka a dcéra. Všetci traja vyviazli z nehody z ľahšími zraneniami. Štátna prokuratúra vyhlásila, že v súvislosti s incidentom nebudú vznesené žiadne obvinenia.

Podľa policajnej správy mali všetci účastníci nehody na sebe bezpečnostné pásy a podmienky na ceste boli v čase havárie dobré. Rýchlosť Youngerovej auta sa v čase zrážky nedala zistiť. Vodička nebola pod vplyvom alkoholu ani inej návykovej látky. "Toto bude jeden z prípadov, na ktorý sa bude dlho poukazovať. Som si istý, že mnohí motoristi majú podobné skúsenosti so včelami či iným hmyzom, ale nestratili nad autom kontrolu. Pani Youngerová dostala možnosť vysvetliť všetko polícii, ale neurobila to," uviedol vyšetrovateľ Matthew Fraser.