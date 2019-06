Umelkyňa spadla zo schodov: FOTO Lekári ju po vyšetrení poslali domov, kvôli ich chybe ochrnula

DOVER – Pre mladú umelkyňu sú už jej obľúbené dlhé prechádzky, jazdy na korčuliach a práca v záhrade minulosťou. Život sa jej obrátil hore nohami po tom, ako spadla zo schodov. Ak by v jej prípade nepochybili lekári, všetko by bolo možno inak.

Tatérka Holly Witneyová z anglického mesta Dover vo svojich 26 rokoch zostala na invalidnom vozíku po tom, ako utrpela hrôzostrašný pád.

Mladá žena stála na vrchole schodiska v jej dome, keď stratila vedomie a padla. Prebrala sa v dolnej časti schodiska, bolel ju chrbát. Hoci dúfala, že si ho len narazila, skutočnosť bola omnoho horšia, čo neodhalili ani lekári v nemocnici. Tí jej vpichli iba injekciu vália, potom ju poslali naspäť domov.

Na snímke Holly Witneyová (26). Zdroj: Profimedia

I keď Holly naďalej sužovali bolesti, nelenila a vrátila sa do práce. Bohužiaľ, šesť dní po úraze sa zobudila ochrnutá od pása dole. Sanitkou bola opäť odvezená do nemocnice, kde magnetická rezonancia potvrdila, že má zlomenú chrbticu.

Hoci môže mladá umelkyňa po hrôzostrašnom páde pohnúť nohami, život sa jej obrátil naruby. Žije v neustálom strachu, lebo ak spadne ešte raz, hrozí jej, že by zostala ochrnutá už do konca života.

„Zranenie ma zastavilo v práci a v užívaní si vecí, ktoré som robievala. Už sa nemôžem korčuľovať, chodiť na turistiku a koncerty. Láme mi srdce, že už tieto veci nedokážem robiť. Mám totiž strach z toho, že ak sa pokúsim znova korčuľovať a spadla by som, zostala by som paralyzovaná do konca života,“ zdôverila sa Holly.