Žena je zhrozená z VIDEA z bezpečnostnej kamery: Záhadné stvorenie pri dome

DENVER - Na internet sa dostalo bizarné video s podivným stvorením kráčajúcim po príjazdovej ceste domu Vivian Gomezovej. Nápadne sa podobá na postavu Dobbyho z Harryho Pottera. Niektorí však poukazujú na to, že video je falošné a ide o dielo photoshopu.

Vivian z amerického Colorada na svojom facebookovom účte zverejnila video z bezpečnostnej kamery, ktorá sníma príjazdovú cestu pred jej domom. Okolo auta prejde čudný tvor, ktorý pripomína známu postavu Dobbyho z filmovej série o Harrym Potterovi. "V nedeľu ráno som sa zobudila a toto som zbadala na kamere. Snažím sa prísť na to, čo to je. Najprv som videla tieň, ktorý kráčal od predných dverí, potom sa objavil tento tvor. Videl to niekto z vás na vašich kamerách?" pýta sa Gomezová na sociálnej sieti.

Zdroj: Youtube/Hot News Media

Jej príspevok zdieľalo takmer 120-tisíc užívateľov. "Prečo Dobby vyzerá, akoby o tretej ráno vyšiel z baru?" odkazuje vtipný komentár. Ďalší tvrdia, že vo videu nie je nijaký Dobby. Podľa ich názoru ide o výtvor photoshopu.

Zdroj: Youtube/Hot News Media

Medzi komentármi sa objavili aj také teórie, že ide o dieťa v spodnej bielizni, šľapkách a s niečím na hlave. Vivian ale tvrdí, že video je skutočné a nič na ňom nemenila. "Sledovala som to znova a znova, odteraz vo vnútri nechávam stále svietiť svetlá," dodala