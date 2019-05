Neznášate prerušenie snov? Takto sa dá podľa expertov pokračovať v príjemnom sne!

Hoci o tom neeexistuje žiadny vedecký dôkaz, je možné podľa spomínaných špecialistov v nedokončenom sne pokračovať. Nie sú toho však schopní všetci ľudia. Niektorí na to majú dispozície, ako napríklad takí, ktorí snívajú pri vedomí. "Niektorí ľudia sú schopní čiastočne kontrolovať scenár svojich snov. Mohli by teda prípadne pokračovať v príjemnom sne v požadovanej chvíli," hovorí Delphine Oudiettová, neurovedkyňa z parížskeho Inštitútu mozgu a miechy.

Narkoleptici, ktorí cez deň náhle upadajú do spánku, by to mohli mať ľahšie. "Snívajú veľmi často a viac než ostatní, pretože zaspávajú vo fáze paradoxného spánku (fáza REM - cyklus, počas ktorého snívame). Vtedy je mozgová aktivita bližšia bdelému stavu, a to vysvetľuje, prečo majú väčšiu kontrolu nad svojimi snami, sú schopnejší ovládať a pokračovať v nich," vysvetľuje neuropsychologička Ginevra Uguccioniová z parížskej kliniky Pitié-Salpetriere.

Zdroj: Getty Images ​

Okrem tých, ktorí snívajú pri vedomí, a narkoleptikov existuje spôsob, ako sa naučiť pokračovať v prerušenom sne. Stačí na to niekoľko sedení. Oudiettová odporúča spomenúť si na čo najviac podrobností, aby sme si tak pokúsili vopred navodiť sen, než zaspíme, a pokračovať v ňom. "Stimuláciou podvedomia je možné buď pokračovať v tom, o čom chceme snívať, alebo si vybrať, o čom sa nám má snívať," tvrdí psychoanalytik a odborník na sny Thierry-Frédéric Moir. Kľúčom k úspechu je podľa neho aj dýchanie. Je potrebné sa uvoľniť a pokojne a hlboko sa nadychovať a vydychovať, aby sa nám podarilo vytvoriť duševné prázdno.

Zdroj: Getty Images

Ideálnym okamihom pre čo najvyššie šance na pokračovanie v sne je nepochybne chvíľa ihneď po prerušení spánku. Človek rýchlo zaspí, lebo prebudenie je krátke a on je sústredený na sen. Vhodné na pokračovanie snívania je taktiež ráno. Na konci noci, keď sme prešli všetkými fázami spánku, vstupujeme priamo do paradoxnej fázy. Práve tá je dobou, kedy sú sny najintenzívnejšie. Vhodná je aj popoludňajšia siesta. Pokúste sa teda o to, aby ste sa dozvedeli, ako vaše sny skončia.