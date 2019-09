Sex na prvom rande je pasé! Máte s ním čakať do schôdzky s TÝMTO poradím

LONDÝN - So zaujímavým výskumom prišla zoznamovacia aplikácia Happn. Náhodne vybraných slobodných respondentov z Veľkej Británie požiadala, aby odpovedali na otázky týkajúce sa ich zvyklostí pri dvorení. Autori štúdie priznávajú, že výsledky ich veľmi prekvapili, pretože muži a ženy sú dnes oveľa zdržanlivejší a konzervatívnejší, ako od nich očakávali.

Ako sa zdá, sexu na prvom rande definitívne odzvonilo. Aspoň tak to potvrdil prieskum zoznamovacej aplikácie Happn. Tisícka slobodných Britov v ňom odpovedala na otázky týkajúce sa zvykov pri dvorení a výsledky potvrdili, že sexuálny život "singles" nie je veľmi búrlivý. Dnešní slobodní ľudia zároveň investujú veľa času do zoznamovania, aby sa spoznali ešte predtým, ako urobia ďalší krok a posunú sa ďalej. „Princíp randenia sa úplne zmenil a stále sa nezabúda na niektoré tradičné prvky,“ uviedol jeden z autorov štúdie.

Podľa neho nové zistenia vyvrátili hneď niekoľko mýtov. „Neexistuje pravidlo tretej schôdzky pre obidve pohlavia, ktorá sa obvykle spájala s prvým sexom. A pozitívne je aj to, že gavalierstvo ešte stále nevymrelo.“

Zdroj: Getty Images

Čo teda výskum odhalil?

Podľa výsledkov štúdie sa slobodní ľudia nehrnú okamžite do postele a väčšina z nich čaká až na rande číslo 12, kým sa s niekým vyspí. Muži vypovedia dôležitú vetu "Milujem ťa" v priemere na 11. schôdzke, ženy sú o čosi zdržanlivejšie a počkajú na stretnutie č. 12.

Štúdia tiež odhalila zaujímavé súvislosti spojené s konzervatívnym a zdvorilým správaním. Približne 46% mužov potvrdilo, že je dôležité otvárať partnerke dvere na aute a 47% by trvalo na tom, aby jej mohli zaplatiť účet. 37% žien zasa uviedlo, že účet by mal byť rozdelený a tento istý názor zdieľalo iba 19% mužov. Čo sa týka prvého kroku vo vzťahu, 64% mužov si myslí, že iniciovať by ho mali práve oni a tento istý názor malo 29% žien. Podobné názory zdieľali respondenti aj v súvislosti s “ghostingom” (ignorovania kontaktu) a pre polovicu z nich je takéto správanie neakceptovateľné.