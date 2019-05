Odborníci radia, kašlite na diéty: Ak dodržíte týchto 12 krokov, zaručene schudnete

Cesta za vysnívanou hmotnosťou je pre mnohých dláždená obrovským sebazaprením a disciplínou. Tí šťastnejší sa nemusia vôbec namáhať a štíhlu postavu dostali už do vienka. Je pravda, že gény sa nedajú oklamať a rozhodujú o tom, akým tempom a koľko kalórií sme schopní spáliť alebo naopak uložiť. Lekári ale pripomínajú, že ak dodržíme týchto dvanásť jednoduchých krokov a zaradíme ich ku každodenným rituálom, výsledky sa dostavia už po dvanástich týždňoch a my na ručičkách váh zaznamenáme príjemnú zmenu.

1. Nevynechávajte raňajky

Vynechanie raňajok vám síce naozaj môže pomôcť schudnúť, ale ak si bez nich nedokážete predstaviť začiatok dňa, tak si ich doprajte a netrápte sa hladom. Nemusí pritom ísť o najdôležitejšie jedlo dňa a tiež sa nemusíte obávať toho, že vám pridajú na hmotnosti. Pri ich príprave však vynechajte tučné a presladené jedlá vrátane hotových sladených a pražených cereálií. Uprednostnite vločky s drobným bobuľovitým ovocím.

Zdroj: thinkstockphotos.com

2. Jedzte pravidelne

Niektorí ľudia sú presvedčení o tom, že výsledky chudnutia sa dostavia iba vtedy, ak dodržia občasný pôst a celé hodiny sa budú vyhýbať jedlu. Toto však nemusí fungovať u každého. Ak radi jete, netrápte sa dlhočiznými prestávkami medzi jedlami a rozumne sa najedzte aj v kratších intervaloch. Najlepšie je nastaviť si v jedení pravidelný čas a dopriať si menšie porcie. Ak sa rozumne najete o 11-tej hodine, nenapadne vám zháňať sladkosti a nahrádzať nimi obed.

3. Jedzte veľa ovocia a zeleniny

Mali by ste jesť aspoň päť porcií ovocia a zeleniny denne. Ak to budete dodržiavať, nebudete mať chuť na nezdravé jedlá. Zeleninu by ste mali jesť s každým jedlom a mala by tvoriť polovicu každej porcie. Telo tak obohatíte nízkym obsahom nasýtených tukov, kalórií, vitamínmi a minerálmi.

4. Viac pohybu

Nepodceňujte pohyb a cvičenie. Hoci odborníci tvrdia, že 80 percent chudnutia súvisí so stravou a iba 20 percent ovplyvňuje cvičenie, pre dosiahnutie cieľa potrebujete aj spomínaných 20 percent. Najzdravší a najrýchlejší spôsob, ako znížiť telesný tuk, je vybudovanie svalovej hmoty, a to dosiahnete iba cvičením. A je úplne jedno, či si zacvičíte v posilňovni, doma v obývačke alebo si zabeháte v parku. Dôležité je najmä to, že sa budete hýbať.

Zdroj: pixabay.com

5. Pite viac vody

Mnohí z nás si pletú hlad so smädom. Takže skôr, než siahnete po sušienke, o ktorej si myslíte, že vás zasýti, radšej sa napite vody. Majte pri sebe fľašu alebo pohár a neustále dopĺňajte tekutiny tak, aby ste vypili aspoň dva litre vody denne.

6. Jedzte viac sacharidov

Vláknina je síce dôležitá a vyvolá vo vás pocit sýtosti, ale dôležitý je aj príjem sacharidov, ktoré mnohé diéty radikálne obmedzujú. Ak totiž naozaj chcete získať vlákninu z ovocia, zeleniny, celozrnných produktov, fazule a ovsených vločiek, potrebujete práve sacharidy. Obsahujú totiž všetky druhy vitamínov a minerálov. Výživová poradkyňa Melissa Meierová ich dokonca označila za "energeticky posilňujúce superpotraviny".

7. Sledujte štítky na potravinách

Ak čítate informácie uvedené na obaloch potravín, neprestaňte s tým. Je až neuveriteľné, koľko kalórií obsahujú niektoré výrobky vrátane prídavných látok, príchutí, cukrov a konzervantov, ktoré sú obsiahnuté v zdanlivo prirodzených potravinách. Predtým, ako si niečo vložíte do nákupného košíka, tak si preverte, čo vlastne budete jesť.

Zdroj: Getty Images

8. Používajte menší tanier

Ak ste boli vychovaní tak, že treba zjesť všetko, čo je na tanieri, tak pri chudnutí uprednostnite menšie taniere. Pri pohľade na plný tanier sa vás totiž zmocní pocit spokojnosti, že máte pred sebou veľa jedla. S jedlom sa nikdy neponáhľajte. Trvá totiž približne dvadsať minút, kým žalúdok odošle do mozgu signál, že je plný. Takže čím pomalšie budete jesť, tým ľahšie zistíte, koľko jedla skutočne potrebujete.

9. Nezakazujte si určité potraviny

Čím je váš jedálniček prísnejší, tým náročnejšie bude dodržať ho. Žiadne jedlo nie je vo svojej podstate "zlé", ale záleží na tom, koľko ho skonzumujete. Takže môžete zjesť čokoľvek, ale snažte sa pri tom kontrolovať príjem kalórií.

10. Nerobte si zásoby z neplnohodnotných potravín

Aj keď vás láka kúpiť si veľké výhodné balenia sladkostí či slaných sušienok, nerobte to. Radšej si domov prineste popcorn bez príchute, nesolené ryžové chlebíky, sušené ovocie, orechy alebo vločky. Ak vás prepadne hlad alebo dostanete chuť na maškrtu, je lepšie siahnuť práve po týchto veciach.

Zdroj: thinkstock.com

11. Obmedzte alkohol

Alkohol je plný tzv. prázdnych kalórií a mali by sme na to myslieť vždy, ak chceme spláchnuť náročný pracovný deň vínom alebo pivom. Nezabúdajte na to, že pohár vína obsahuje rovnaký počet kalórií ako kus čokolády. Pohárik, ktorý si dáte raz za čas, vám určite neuškodí, ale musí to byť naozaj iba občas a nie každý deň. Ak máte radšej tvrdý alkohol, uprednostnite bezfarebné nápoje, akými sú vodka alebo gin so sódou.

12. Naplánujte si, čo budete jesť

Ak sa vám nedarí pripravovať si jedlo, môžete očakávať neúspech. Je totiž veľmi dôležité premýšľať vopred nad tým, čo budete jesť a neriešiť jedlo až vtedy, keď ste hladný. Ideálne je pripraviť si raňajky a obed deň vopred. Najmä pri chudnutí by ste mali potlačiť svoju lenivosť, zostaviť si jedálny lístok, podľa neho nakúpiť a variť. Skúste to robiť niekoľko týždňov a zistíte, že ste ušetrili. Športový výživový odborník Scott Baptie zároveň odporúča, aby ste si doma vytvorili akúsi zásobu, ktorú by ste mohli využiť aj v prípade "invázie mimozemšťanov". Zásoba by však nemala pozostávať z polotovarov, sladkostí či čipsov. Doma by sme mali mať vždy potraviny, z ktorých sme schopní rýchlo pripraviť plnohodnotné jedlo. "Snaha o chudnutie sa končí vo fáze, keď tých, ktorí chcú schudnúť, prepadne hlad a doma nemajú nič, z čoho by si pripravili niečo výživné. Takže siahnu po tom, čo majú poruke. Väčšinou sú to tučné syry, mastné polotovary a sladkosti, alebo si narýchlo objednajú kalorickú pizzu," upozorňuje Baptie.