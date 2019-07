Dvadsať faktov o zdravom stravovaní, ktoré ste sa v detstve naučili zle: Číslo 14 je hotová bomba!

USA - Zabudnite na "fakty" o stravovaní, ktorým veríte už od detstva, ide totiž o obyčajné marketingové ťahy. Moč by nemal mať priehľadnú farbu a raňajky nie sú najdôležitejším jedlom dňa. Mýtov o stravovaní je ďaleko viac. Možno vás prekvapí, že potravinová pyramída v praxi nefunguje.

1. Produkty s nižším obsahom tuku sú lepšie

Ide o kontraproduktívne stravovanie, pretože konzumáciou potravín s nízkym obsahom tuku, paradoxne, priberiete. „Konzumácia tukov nespôsobuje priberanie. Naopak, ide o účinný spôsob, ako sa zbaviť nejakých kíl navyše,“ napísal doktor Aaron Carroll vo svojej knihe.

Ľudia, ktorí sa vyhýbajú tukom, tento deficit nahrádzajú väčším množstvom sacharidov, čo neskôr povedie k priberaniu. Vďaka molekulám tuku sú bunky v ľudskom tele zdravé a tiež pomáhajú absorbovať živiny zo skonzumovaných potravín. Tukom sa preto netreba vyhýbať.

2. Po tréningu by ste telu mali dodať elektrolyty

Pravdou je, že elektrolyty s telom nerobia žiadne zázraky. Novinárka Christie Aschwandenová uviedla, že ľudský mozog je dokonale schopný regulovať tieto elektrolyty v tele sám, podobne ako soľ. „Na to, aby vaše bunky fungovali správne, potrebujete v krvi dostatok tekutín a elektrolytov. Táto rovnováha je pevne regulovaná slučkou spätnej väzby,“ vysvetlila Aschwandenová.

Zdroj: thinkstock.com

3. Moč by mal byť priehľadný, za deň by ste mali vypiť aspoň osem pohárov vody

Ak je váš moč priehľadný, mali by ste čo najrýchlejšie zájsť na toaletu, pretože došlo k nadmernej hydratácii. V mozgu sa nachádza takzvané „centrum smädu“, ktoré reguluje množstvo vody potrebné pre správne fungovanie organizmu. Najlepšiu metódou je preto počúvať vlastné telo a piť vtedy, keď cítite smäd.

Tmavší moč nie je dôvodom na paniku. „Môže to znamenať, že máte málo tekutín. Tiež by to ale mohlo značiť, že vaše obličky udržujú osmolalitu plazmy pod kontrolou tým, že šetria vodou,“ objasnila Aschwandenová.

4. Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa

Napriek rôznym reklamám na „raňajkové produkty“, ktoré pôsobia mimoriadne presvedčivo, raňajky nie sú najdôležitejším jedlom dňa. Štúdie dokázali, že ľudia, ktorí cvičia na prázdny žalúdok, spália počas cvičenia o 20 percent viac telesného tuku.

Na druhej strane sa objavujú štúdie, ktoré medzi vynechávaním raňajok a predčasnou smrťou uvádzajú kauzálny vzťah. „Ľudia, ktorí sa snažia žiť zdravo, väčšinou raňajkujú, pretože to odporúčajú stravovacie smernice,“ uviedol osobný tréner Max Lowery.

Zdroj: Getty Images

5. Cereálie sú dobrou raňajkovou voľbou

Väčšina cereálií obsahuje konzervačné látky a príliš veľa cukru. Ľudia, ktorí raňajkujú tento druh potraviny, majú tendenciu zjesť asi o 500 kalórii viac v priebehu dňa než ľudia, ktorí uprednostňujú nespracované potraviny, ovocie či zeleninu. Účinnejšou voľbou je grécky jogurt s orechmi a bobuľovým ovocím. To dodá telu zdravé tuky, bielkoviny a vlákninu, čo vás zasýti oveľa viac ako sladké cereálie.

6. Stopercentná ovocná šťava je zdravá voľba

Odborníci na výživu, ktorí skúmajú sladké nápoje, uviedli, že spôsob, akým ľudské telo spracováva cukor z ovocných štiav je takmer totožný so spôsobom, akým vstrebáva cukor zo sladených nápojov. Ovocná šťava nie je tým, čím je kus čerstvého ovocia s vysokým obsahom vlákniny.

„Je to v podstate cukor a voda, žiadny proteín alebo tuk, ktorý by vyvážil metabolizmus,“ dodal Jean Welsh, profesor výživy na Emory University. Ani smoothies, ktoré sú často presladené, nemusia byť vždy správnou voľbou pri hľadaní vitamínov a vlákniny.

Zdroj: Getty Images

7. Desiatovanie je zdravé

Mnoho ľudí sa vďaka desiatovaniu neprejedá, ide teda o relatívne zdravý návyk. Výskum však dokázal, že desiatovaním sa telo nestáva zdravšie. Okrem toho, väčšina desiatových potravín obsahuje veľké množstvo cukru, takže môže dôjsť k priberaniu.

„Keď budete jesť skutočné, výživné a zdravé potraviny, pocit sýtosti bude pretrvávať dlhšie. Vyživíte svoje telo a keď bude mať dostatok živín, prestanete dostávať chuť na nezdravé potraviny,“ prezradil Ocean Robbins, vnuk zmrzlinového magnáta Irvina Robbinsa.

8. Pôst je nezdravý

Prerušovaný pôst môže zabrániť riziku mnohých zdravotných komplikácií, ako napríklad cukrovka, vysoký cholesterol či obezita. Môže tiež dôjsť k zvýšeniu produkcie proteínu, ktorý posilňuje mozgové väzby a tiež slúži ako antidepresívum.

Vedci dokonca tvrdia, že s pôstom prichádza aj dlhovekosť. Pôst udržiava bunky zdravé a dlhšie mladé. Vo všeobecnosti platí, že je dobré dať črevám aspoň 12-hodinovú pauzu od jedla a trávenia. Netreba ale zabúdať na zdravú mieru a nič nepreháňať.

9. Neprijímate dostatok bielkovín

Len preto, že nejaká potravina obsahuje vysoký podiel proteínu, nemusí byť zdravá. „Väčšina Američanov získava viac ako dosť proteínu z bežnej stravy,“ uviedli odborníci na verejné zdravie. Štúdie dokonca zistili, že čím viac ľudia jedli živočíšne bielkoviny, tým väčšie bolo riziko smrti v dôsledku infarktu.

Zdroj: gettyimages.com

10. Potravinová pyramída by mala byť sprievodcom v stravovaní

Pyramída sa prvýkrát objavila v roku 1992. Naznačuje, že v stravovaní existuje ideálna stratégia pre každého. Výskumníci ale zistili, že to, čo funguje pre jedného, nemusí fungovať aj pre druhého. Každý organizmus reaguje inak na tuky a uhľohydráty, takže stabilný zdroj energie pre jednu osobu by mohol u inej osoby viesť k prudkému zníženiu cukru v krvi.

11. Jogurt je vždy zdravá voľba

Väčšina ochutených jogurtov obsahuje hrôzostrašné množstvo cukru. Pri výbere jogurtov je preto lepšie staviť na biele, neochutené jogurty. Do nich si môžete pridať orechy, semená, ovocie či korenie, ako napríklad škoricu či muškátový oriešok. Z obyčajného jogurtu sa tak stane zdravá pochúťka.

Zdroj: Getty Images

12. Vykašlite sa na vaječné žĺtka, jedzte len bielka

Je známe, že vaječný žĺtok obsahuje veľké množstvo cholesterolu. Je to viac ako 180 miligramov, čo predstavuje viac ako polovicu dennej odporúčanej dávky. To ale neznamená, že sa žĺtkom treba vyhýbať. „V skutočnosti neexistujú štúdie, ktoré by dokázali, že vyššia konzumácia vajec súvisí s vyšším rizikom srdcových ochorení,“ dodal Walter Willett, výživový výskumník.

13. Mali by ste jesť čo najmenej sacharidov

Nie všetky sacharidy sú zlé. Quinoa, jablká, banány, fazuľa a mrkva sú potraviny s relatívne vysokým obsahom sacharidov, no napriek tomu štúdie opakovane potvrdzujú, že ľudia, ktorí ich konzumujú na pravidelnej báze, majú nižší krvný tlak a dokonca sú štíhlejší.

Iným druhom sacharidov je napríklad biely chlieb či sladké sušienky, ktoré pozostávajú predovšetkým z rafinovaných sacharidov. Tie stoja za príbytkom na váhe. Okrem toho nedokážu zasýtiť na dlhú dobu, čo vedie ku konzumácii ďalších sacharidov.

14. Počítanie kalórii je dobrá stratégia pri chudnutí

Je nesprávne myslieť si, že je kalória ako kalória. Odborníci čoraz viac kladú dôraz na to, aby ľudia hodnotili potravinu ako celok a nie na základe jej nutričnej a kalorickej hodnoty. Dobrým príkladom je avokádo. Šálka avokáda obsahuje 234 kalórii a 14 gramov mononenasýtených tukov, spolu s 2,7 gramami polynenasýtených a 3,1 gramami nasýtených tukov.

Avokádo však poskytuje veľkú dávku vlákniny, bielkovín a draslíka, a tým udržiava dobrý krvný tlak. To sa ale nestane po konzumácii balíka čipsov. V takomto prípade by ste 234 kalórii dosiahli konzumáciou 25 čipsov. Na základe tohto je evidentné, že najlepšou voľbou je konzumácia rastlinných potravín.

Zdroj: Getty Images

15. Živiny z vitamínov v tabletách sú rovnaké, ako tie v ovocí

Vedci skúmali vitamínové tablety už veľakrát, ale nikdy nenašli dôkazy o ich priaznivých účinkoch na zdravie. Ľudia by preto nemali užívať vitamíny v tabletách ako preventívne opatrenie pred srdcovými ochoreniami alebo rakovinou. „Doplnky s vitamínom A môžu byť nebezpečné, dokonca toxické, ak sa užívajú príliš často,“ varuje doktor Clifford Lo.

16. Soľ je zlá

Neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že soľ zvyšuje krvný tlak alebo prispieva k zvýšeniu rizika infarktu. Tí, ktorí konzumujú priveľa soli, sú vystavení riziku zdravotných problémov v dôsledku nezdravej stravy. Sú to práve nezdravé potraviny, ktoré v sebe obsahujú veľké množstvo soli.

17. Konzumácia mrkvy zlepšuje zrak

Mrkva je síce zdravá, ale nezabezpečí lepší zrak. Je bohatá na chemikálie zvané karotenoidy, ktoré v sebe obsahuje aj špenát, kapusta, listový kel či sladké zemiaky. Telo premieňa tieto chemikálie z rastlín na živiny, ako napríklad na vitamín A, ktorý je nevyhnutný pre vývoj zdravého embrya, udržiavanie zdravých tkanív a zabezpečenie správneho fungovania imunitného systému.

Zdroj: unsplash.com

18. Káva je nebezpečná pre zdravie

Celé desaťročia výskumníci skúmali, či je káva skutočne nebezpečná pre ľudský organizmus. Množstvo vedeckých štúdii naznačuje, že pitie kávy môže zabezpečiť dlhovekosť. Pitie približne štyroch káv za deň dokonca odďaľuje starnutie srdca. „Pre niektorých ľudí však nie je prospešná, pretože sú po nej nervózni a dostávajú bolesti hlavy, ak nevypijú kávu,“ uviedol Robbins.

19. V rámci prevencie osteoporózy treba piť veľa mlieka

Na vybudovanie silných kostí telo potrebuje vápnik a v mlieku je ho dostatok. To ale neznamená, že po vypití mlieka zostanú kosti silné ako z kameňa. Neexistuje na to ani vedecký dôkaz. Bohaté na vápnik sú aj iné potraviny než mlieko, ako napríklad listová zelenina a strukoviny.

Zdroj: thinkstock.com

20. Margarín je lepší než maslo, úplne najhoršia voľba sú však oleje

Margaríny sú na trhu uvedené ako „zdravšia“ alternatíva masla. Sú vyrábané z rastlinných olejov, ako je palmový olej, repkový olej alebo sójové bôby. Dôležité je spomenúť, že margaríny sú bohaté na umelé nasýtené tuky, ktoré v Amerike v deväťdesiatych rokoch minulého storočia viedli k približne 50 000 úmrtiam.

Táto maslová alternatíva je vysoko spracovávaná a rastlinné oleje, ktoré obsahuje, sú laboratórne vyhrievané, aby sa zabránilo znehodnoteniu margarínu. Kľúčovou zložkou margarínov je často palmový olej, ktorý vôbec neprispieva k správnemu fungovaniu srdca. Pri masle a oleji je preto lepšie voliť alternatívu s mononenasýtenými tukmi, ktoré obsahuje napríklad olivový olej.