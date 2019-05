Krásny výlet sa skončil hororom: Modelka (†37) sa utopila v mori, kuriózny dôvod skoku z lode

SAO PAULO - Nezvestnú modelku, ktorá v nedeľu počas búrky v Sao Paule spadla do mora, našli mŕtvu. Chcela údajne zachrániť dve šteňatá, ktoré skončili vo vode. Po páde do mora sa ju snažil zachrániť manžel, búrka ich však oddelila. Tri hodiny plával smerom k pobrežiu, aby zachránil sám seba.

Jeorga Sestiniho, manžela modelky Caroline Bittencourtovej, sa podarilo zachrániť asi dve hodiny po tom, ako skočil do vody v snahe zachrániť svoju ženu. „Skočila do vody, aby zachránila dve šteňatá, ktoré do mora odvial vietor,“ uviedol blízky priateľ a Carolinin osobný tréner Can Saad.

V tom čase sa spoločne s manželom a šteňatami nachádzala v malej loďke. Tragédia sa stala, keď manželský pár navštívil Ilhabela, veľký ostrov neďaleko Sao Paula, ktorý je mimoriadne obľúbený medzi turistami a v preklade znamená „nádherný ostrov“.

Pre jej manžela to bol veľký šok. „Jeorg sa ju snažil zachrániť. Videl, ako sa topí, ale nedokázal tomu zabrániť,“ prezradila pre TV Band News Andreia Bonetiová, Calorinina agentka. Modelka po sebe okrem iného zanechala 17-ročnú dcéru z predchádzajúceho manželstva.

Otec zosnulej sa však neskôr poprel, že by jeho dcéra skočila do mora kvôli zvieratám. Podľa neho išlo o nehodu spôsobenú samotnou búrkou. Na loď sa podľa neho prihnala vlna, ktorá rozkolísala palubu, Caroline sa neudržala a padla do vody.