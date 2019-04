FOTO Ako dve hrozná: Dcéra (23) si necháva platiť za sex, aby mala na plastiky aj pre mamu (41)

Pohľad na Georginu a jej dcéru, ktoré si do svojej televíznej šou pozval známy moderátor Jeremy Kyle, by mohol byť dostatočne odstrašujúcim príkladom pre ženy experimentujúce s plastickými operáciami. Do svojich tiel obe ženy doteraz investovali 60 000 libier. "Je to veľký tlak súčasnosti. Keď chcete uspieť, musíte dobre vyzerať. Len vtedy sa cítite fajn a môžete byť spokojní. Vládne tu kult tela, všetci chcú byť mladí a vyzerať skvelo na fotkách, ktoré potom vešajú na sociálne siete," tvrdí Kayla, ktorá vraj snívala o vylepšení vzhľadu už ako 11-ročná, keď chcela vyzerať ako modelka Katie Priceová.

Problémom je ale to, ako si na svoje plastiky zarobila. Zaplatil jej to päťdesiatnik, s ktorým mala sex ako osemnásťročná. Jej matka na tom nevidí nič zlé. Práve naopak, k podobným veciam ju povzbudzuje. Peniaze od dcériných priateľov totiž používa aj na svoje vylepšenia.

"Beriem to tak, že dcéra sa o mňa stará a ja môžem žiť svoj sen," vyjadrila sa Clarkeová. "Neviem, či to bolo šťastné rozhodnutie dovoliť osemnásťročnej dcére, aby spávala s päťdesiatnikom a potom sa s vami delila o peniaze, ktoré jej platil za sex a vy ste ich investovali do plastických operácií. Takto by sa nemal správať nijaký rodič," naložil matke moderátor.

Či a ako plánuje komická dvojica pokračovať v budúcnosti, nie je celkom jasné. Georgina síce už vraj pochopila, že nekonala správne, ale otázne je aj to, či sa dokáže vzdať svojho finančne náročného životného štýlu. Mimochodom, iba Kayla minie na návštevu solária 5000 libier ročne a nemalou investíciou sú aj botulotoxínové injekcie, údržba predĺžených vlasov, nechtov a bielenie zubov.